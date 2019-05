13 series que se han emitido durante ‘Juego de tronos’ y deberías haber visto

- Fleabag

Quedaos con su nombre porque estará en la mayoría de las listas de las mejores series del año. La segunda temporada de la historia creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge es una maravilla de principio a fin. Mezcla de comedia ácida y mordaz a través de su deslenguada protagonista y drama muy oscuro, la serie juega a romper la cuarta pared contando con el espectador como cómplice al que la protagonista dirige comentarios y elocuentes gestos, un recurso que se acentúa y da ahora un triple salto mortal. El nivel sube más todavía con la incorporación al reparto de Andrew Scott para interpretar a un cura que agita la vida de la protagonista. Sus seis capítulos (de menos de 30 minutos, que se pasan en un suspiro) tienen algunos de los mejores diálogos y algunas de las situaciones más divertidas y más dramáticas de lo que llevamos de año. Las dos temporadas están disponibles en Amazon Prime Video y son de obligado visionado para todo seriéfilo.

- Killing Eve

La primera temporada ya se ganó un hueco en las listas de lo mejor del año. La segunda sigue explotando la gran química que existe entre sus dos protagonistas: Jodie Comer como la asesina Villanelle, y Sandra Oh como la agente Eve. Y aunque ha dado algún giro que todavía está por ver si funciona del todo y la primera temporada estuvo algo por encima por lo sorprendente del personaje de Villanelle, todavía es una de las series más disfrutables, con buenos diálogos, buen ritmo y una trama imprevisible. Se puede ver en HBO España.

- The Good Fight

Su tercera temporada ha provocado (sobre todo en su primera mitad) amor y odio entre sus seguidores. Como ya comentamos aquí, la serie se ha vuelto más loca para reflejar el mundo actual, un mundo en el que no somos capaces de diferenciar la mentira de la verdad. Este año además ha venido con polémica incorporada porque uno de los cortos animados con los que explica parte de su argumento fue censurado por la cadena CBS al tratar, precisamente, la censura en China. Sus creadores amenazaron con abandonar la serie pero al final llegaron al acuerdo de cambiar el corto por un cartel que rezaba "este contenido ha sido censurado por CBS". The Good Fight sigue siendo una de las series que mejor explica el mundo que nos toca vivir, y se puede ver en Movistar +.

- Lo que hacemos en las sombras

Comedia basada en la película de mismo título de 2014 sobre tres vampiros que comparten piso en Nueva Zelanda y sus andanzas en el mundo actual. La serie se traslada a Nueva York y en este caso los protagonistas son dos vampiros, una vampiresa, el ayudante humano de uno de ellos y un vampiro de energía. La serie, disponible en HBO España, aprovecha lo mejor de la película y ha sabido añadir elementos nuevos para sacar más jugo todavía a las situaciones para obtener un resultado divertidísimo. Atención al séptimo capítulo, con cameos de lujo y un festival de referencias.

- Veep

Una gran despedida que ha quedado eclipsada por el de su compañera de cadena Juego de tronos pero que seguro que tendrá recompensan en forma de premios en los Emmy. Posiblemente haya sido la temporada con el humor más bestia y sin compasión de toda la serie, especialmente su último episodio, para el que regresaron muchos de los actores invitados que han desfilado por esta divertidísima comedia. La historia de Selina Meyer (en HBO España y Movistar +) ha tenido una temporada final a la altura y la despedida que se merecía. Otra imprescindible.

- Barry

Barry es un exmarine reconvertido en asesino a sueldo que descubre su vocación actoral en una misión. En la segunda temporada de esta comedia (de HBO), Barry es una olla a presión. Mientras que los miembros del grupo de teatro tienen que llevar a escena un momento que haya marcado sus vidas, Barry está inmerso en sus propias batallas relacionadas con mafiosos, asesinos y narcotraficantes. Como en la primera temporada, la tensión ha ido en aumento en esta serie con un humor un tanto peculiar, casi surrealista, en el que sobresalen su protagonista, Bill Hader, y Henry Winkler, que encarna al profesor de interpretación de Barry.

- The Bold Type

Un paréntesis en esta lista: The Bold Type no entrará en las recopilaciones de lo mejor del año, desde luego. Pero de vez en cuando una cosa ligera y que no te haga pensar se agradece muchísimo. Para esos ratos es ideal esta dramedia sobre tres amigas veinteañeras que trabajan en una revista femenina en Nueva York. Sus dramas del primer mundo y la reivindicación de la amistad entre mujeres son refrescantes. Además, más allá de la aparente superficialidad, incluye reflexiones y temas serios sobre las mujeres, las relaciones o incluso el periodismo. Su tercera temporada está ahora en emisión en Amazon Prime Video.

- Better Things

Otra serie que ha cerrado temporada la misma semana que ha terminado Juego de tronos y que había quedado un poco eclipsada. La serie creada y protagonizada por Pamela Adlon (ahora en solitario, sin Louis C.K. a su lado tras el escándalo sexual que salió a la luz), en HBO España, ha logrado salir adelante con nota y añadiendo un toque todavía más personal y femenino. Aunque argumentalmente la temporada quizá haya estado más dispersa, las piezas dispersas han construido un mosaico de emociones que en su último capítulo llegaban a su cénit. El universo femenino visto a través de los ojos de Pamela Adlon te hará reír y llorar.

- Chernobyl

El desastre nuclear que sufrió Ucrania en 1986 es el protagonista de esta historia que pone el foco en las personas que sufrieron de una forma u otra los momentos que siguieron al accidente. Ahora sabemos lo que ocurrió y sus consecuencias, pero entonces todavía no estaba claro o no se quería ver. Escalofriante, angustiosa y asfixiante, esta miniserie (en HBO España) no solo estremece por los hechos que narra, también por la forma en la que lo hace y por la impactante puesta en escena.

- Gentleman Jack

Serie coproducida por la BBC y HBO y que en España se puede ver en HBO. Comparte creadora con Happy Valley y está protagonizada por Suranne Jones, protagonista de Doctor Foster. Se sitúa en 1832 y cuenta la historia de Anne Lister, que en 1984 se casó con otra mujer (el enlace no estaba reconocido legalmente). Por circunstancias familiares, Anne Lister decidió gestionar ella misma el patrimonio familiar, entrando así en un mundo de hombres. Contó su vida en un diario en el que narraba también los detalles más íntimos de vida y que ahora sirve como base de esta recomendable serie tanto por lo que representa como por su guion y, sobre todo, por la interpretación de Suranne Jones.

- Mrs. Wilson

Ruth Wilson da vida a su abuela, Alison Wilson, en esta serie de tres episodios que se basa en su vida. Al morir su marido, Alison descubrió que ella no era la única señora Wilson que existía, sino que, aunque le dijo que se había divorciado, en realidad había mantenido una doble vida hasta el final de sus días. Alec Wilson (Iain Glen) trabajaba en el Servicio de Inteligencia Británico y también escribió novelas de espías en el pasado. Tras la revelación de su doble vida, Alison trata de averiguar qué le estuvo ocultando su marido para tratar de colocar en su sitio las piezas del puzle. Una interesante y entretenida miniserie que se puede ver en Filmin.

- Fosse / Verdon

Aunque solo sea por Michelle Williams ya valdría la pena ver esta serie que cuenta la vida del coreógrafo y director Bob Fosse y la bailarina Gwen Verdon, con su complicada relación como telón de fondo. La narración recurre a frecuentes saltos en el tiempo que toman como referencia hitos de la vida de Fosse, como los premios que recibió o el infarto por el que murió. Y, como banda sonora de esta historia de amor, desamor, dolor, agobio, frustración y ambición, la música de Cabaret, Chicago y otros montajes en los que participaron. Una delicia. Ah, y de nuevo: Michelle Williams.

- State of the Union

Capítulos de 10 minutos. Nick Hornby firma el guion. Stephen Frears produce. Y Rosamund Pike y Chris O'Down protagonizan. Nada podía salir mal. El resultado es una agradable e incisiva comedia centrada en las conversaciones que tienen un matrimonio justo antes de entrar a sus sesiones de terapia de pareja. En esas charlas, comentan cómo les ha ido la semana, qué dirán y qué callarán a la terapeuta o conocerán secretos el uno del otro, redescubriéndose tras 15 años de matrimonio. Muy bien interpretada, con grandes diálogos y un formato de 10 minutos que le sienta muy bien.