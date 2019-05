Lo que se sabe de la nueva serie de ‘Juego de tronos’

Parece que HBO comparta el lema de la Casa Greyjoy: Lo que está muerto no puede morir. Cuando Juego de tronos todavía no había terminado, la cadena ya tenía puesta la mente en una precuela de la popular historia. La guionista y productora Jane Goldman (Kick-Ass) lidera el proyecto que comenzará a grabarse en breve, y aterrizará en Irlanda del norte y las islas Canarias. La trama narrará los eventos que sucedieron en Poniente miles de años antes de las disputas por el Trono de Hierro de las que millones de telespectadores han sido testigos durante la última década. La actriz Naomi Watts, nominada al Oscar en 2004 y 2013 por 21 gramos y Lo imposible, respectivamente, será una de las protagonistas de esta serie en la que se ha descartado que vayan a aparecer personajes de la historia original. Una vez más, los espectadores tendrán que tener paciencia porque el estreno no está previsto hasta al menos dentro de un año.

George R. R. Martin, autor de los libros en que se basa la exitosa serie recién finalizada, trabajará en ella como productor ejecutivo. Hace unos días el escritor publicó en su blog personal que existen tres proyectos paralelos en desarrollo: “En HBO hemos desarrollado cinco programas de sucesión de Juego de tronos diferentes, y tres de ellos siguen avanzando muy bien”. Sobre cuánto habrá del universo fantástico de sus libros ya publicados en la próxima serie, Martin adelantó que se basa en apenas dos líneas de El mundo de hielo y fuego, una nutrida enciclopedia del mundo que rodea la saga. Partiendo de ese pequeño apunte, Jane Goldman ha desarrollado el resto de la historia.

De momento, poco se sabe sobre la trama de este primer proyecto, el que se encuentra en una fase de desarrollo más avanzado. HBO solo ha adelantado algunas pinceladas. “La serie narra el descenso del mundo desde la Edad de los Héroes de oro hasta su hora más oscura. Desde los horribles secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, de los misterios del Este a la leyenda de los Stark. Solo una cosa es segura: no es la historia que creemos saber”, publicó la cadena de televisión. La dirección del piloto correrá a cargo de S. J. Clarkson (Orange is the New Black, Dexter, The Bridge). Además de Watts, la serie contará con la dos veces nominada al Oscar Miranda Richardson, John Simm (Life on mars) y Jamie Campbell Bower (Swenney Todd).

Martin anunció el año pasado que su título sería La larga noche, en alusión al periodo de tiempo durante la Era de los Héroes en el que la oscuridad habitaba el Mundo Conocido. Cuando se filtró que HBO no quería que se supiese el nombre, el escritor aclaró que en realidad el proyecto todavía no tenía título. A comienzos de este mes bromeó con el tema en su blog. La precuela, “a la que no debo llamar La larga noche, se grabará a finales de este año, y otros dos programas permanecen en la etapa de guion”, dijo el autor. Otro de los nombres rumoreados es Bloodmon.

Casey Bloys, director de programación de HBO, pidió que nadie esperara que acabara Juego de tronos y esperara que la precuela estuviera lista pocas horas después. “No todos los proyectos están en la misma etapa. He visto diferentes versiones que son potencialmente emocionantes, pero no hay un calendario sobre cuándo se tomará la decisión”, aclaró.

Si los seguidores de la serie deben ser pacientes, los fanáticos de los libros están obligados a ser estoicos. La semana pasada, Martin volvió a acudir a su blog para hacer una aclaración: “No, Los vientos de invierno y Sueño de primavera [títulos de los dos volúmenes de la saga Canción de hielo y fuego que todavía no ha publicado] no están terminados. El Sueño ni siquiera ha comenzado; no voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis”. En la publicación titulada La idiotez en Internet, el escritor desmentía los rumores de que HBO lo haya obligado a retrasar la publicación de los últimos dos tomos de la saga. La espera se está haciendo larga para sus lectores desde 2011, cuando se publicó Danza de dragones. Pero no es algo nuevo para los consumidores de este universo fantástico. Entre Festín de cuervos (cuarto tomo) y Danza de dragones (el quinto), transcurrieron seis años. Martin dijo en abril en una entrevista en el programa de televisión 60 Minutes que no creía que el final de Juego de tronos fuera a ser “tan diferente” de su final.