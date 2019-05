George R. R. Martin: “No hay un pacto para retrasar la publicación de mis libros”

Con el título Idiotez en Internet, el autor de los libros de Juego de tronos George R. R. Martin ha publicado en su blog personal un texto en el que muestra el hartazgo que tiene con Internet y con el periodismo que divulga rumores sin molestarse en confirmar lo que publican. "El periodismo en Internet es un oxímoron, cada vez estoy más convencido", dice el escritor. "Últimamente parece que hay una nueva historia sobre mí cada día en la red. Muchas se equivocan. La mayoría, las ignoro. Tengo cosas mejores que hacer que intentar echar abajo cada rumor o invención que surge en algunas oscuras webs que buscan tráfico".

Martin avisa de que de vez en cuando sí que pierde la paciencia por lo absurdo que resulta esa información. Lo que ha hecho que hable de forma pública, algo poco habitual, es el rumor de que tiene escritos los dos tomos que quedan para cerrar la saga desde hace años. "Vientos de invierno y Sueño de verano no están terminados. ¡Sueño de verano no está ni empezado! No voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el sexto", ha dicho. Lo que sí ha hecho el escritor en los últimos años es publicar en su blog capítulos de Vientos de invierno como adelanto para recompensar a los seguidores.

El autor asegura que es "lo más absurdo" que ha oído nunca. Que tener ambos libros ya escritos y no publicados sería una decisión nefasta para los editores en todo el mundo y para la cadena teniendo en cuenta que ganan "millones y millones de dólares" cada vez que publica un tomo. "Así que no, los libros no están. HBO no me ha pedido que los publique más tarde. No hay ningún acuerdo para retener su publicación. Os aseguro que HBO, David Benioff y Dan Weiss habrían estado emocionados y encantados de que hubiese publicado Vientos de invierno hace cinco años... y NADIE habría estado más encantado que yo", comenta Martin.

Antes de que HBO estrenara la primera temporada en 2011, ya había publicado los cuatro primeros tomos de la saga Canción de hielo y fuego y estaba a punto de hacerlo con el quinto (apenas mes y medio después de terminar la primera entrega, aunque en España llegó un año después, en 2012). Desde entonces, se espera la publicación del sexto tomo, Vientos de invierno. Y en especial desde que terminó la quinta temporada de la serie, momento en el que la ficción televisiva superó a lo publicado en papel.

Dudas con las futuras ventas

El primer tomo de Canción de hielo y fuego, Juego de tronos se publicó en 1996; el segundo, Choque de reyes, en 1998; el tercero, Tormenta de espadas, en 2000; el cuarto, Festín de cuervos, en 2005; y el quinto, Danza de dragones, en 2011. En España Gigamesh los ha publicado en 2002, 2003, 2005, 2007 y 2012 respectivamente. "Como editor, una de las incógnitas que hay es qué pasará con los libros nuevos una vez que se acabe la serie", contó a EL PAÍS Alejo Cuervo, editor de Martin en España, un día antes de que el escritor estadounidense publicara sus quejas. "Los libros ya son un clásico, la serie ya es un clásico, aunque la estropeen con el capítulo que queda. Son cosas que ya han hecho historia. No sé qué va a pasar con las ventas, en el sentido de si son productos, desde el punto de vista de la ficción, satisfactorios o no. Por ejemplo, Perdidos de aquí a una década ya no se acordará nadie",

El escritor también ha tenido que negar que haya renegado de uno de sus personajes, Bronn (el amigo/sicario de los Lannister) y del actor que le interpreta en la serie, Jerome Flynn. "Una completa mierda. Nada de verdad ahí. Yo creé a Bron, así que sería inmodesto por mi parte decir que es un personaje increíble, pero qué diablos, es un personaje increíble y mis lectores definitivamente seguirán sabiendo más de él en los libros venideros. Y Jerome ha estado MARAVILLOSO. Ha sido un honor trabajar con él. De nuevo, no os creáis todo lo que leéis en Internet", finaliza Martin.