Viernes negro para las series estadounidenses: 14 cancelaciones en un día

Cada año, la semana antes de que las principales cadenas estadounidenses en abierto presenten su parrilla para la nueva temporada, llega una lluvia de cancelaciones y renovaciones entre los títulos que tienen en su programación. Y, aunque las renovaciones las van anunciando con cuentagotas, suelen apurar hasta el último momento para anunciar qué títulos no regresarán. La guadaña de las series ha salido a pasear este viernes y en menos de 24 horas se han anunciado hasta 14 cancelaciones en las cuatro principales cadenas en abierto, ABC, CBS, Fox y NBC.

La palma se la ha llevado ABC, con cinco cancelaciones. No pasarán de su primera temporada títulos como The Fix, The Kids Are Alright o Splitting Up Together. Tres temporadas ha llegado a durar la comedia Speechless (Sin palabras en su título español), sobre la familia de un niño con parálisis cerebral. Y dos años se ha mantenido en pie el drama For the People.

Tráiler de 'The Fix'.

CBS y Fox no se han quedado atrás, con cuatro cancelaciones cada una. CBS hizo limpieza entre sus comedias y elimina de su parrilla a Life in Pieces, Happy Together y Fam. Otra víctima de la guadaña ha sido la resurrección de Murphy Brown, que no regresará otro año más. La serie, que arrancó en 1988 y se mantuvo en antena durante 10 temporadas, ha sucumbido víctima de los nuevos tiempos y no ha podido aguantar el ritmo de la explosión de series de la actualidad, a pesar de contar con la misma protagonista, la veterana Candice Bergen, y su creadora, Diane English.

Por su parte, Fox ha puesto punto final a The Cool Kids, The Passage, Star y Arma letal. La cancelación de esta última no ha sido una gran sorpresa, ya que venía arrastrando problemas desde la temporada pasada, cuando tuvo que cambiar a uno de sus dos protagonistas, Clayne Crawford, tras ser despedido por mal comportamiento en el set de rodaje. Seann William Scott se incorporó como relevo pero solo ha podido estar una temporada en una serie que no ha podido soportar tanto vaivén. Estas cuatro series se han unido a las ya canceladas anteriormente The Gifted y Rel, además de Gotham, que ya sabía que se despediría en esta temporada.

Tráiler de la serie 'The Passage'.

Solo una cancelación se anunció este viernes por parte de la cadena NBC, la de la comedia I Feel Bad. Se une a las cancelaciones de títulos como Marlon, Reverie, Trial & Error o Midnight Texas.

Sin embargo, aún quedan bastantes series pendientes de conocer su destino, por lo que es de esperar que en este fin de semana el listado de despedidas se incremente. Entre las que permanecen en el limbo de las series se encuentra, por ejemplo, el drama This Is Us. The Orville, Whiskey Cavalier o The Goldbergs tampoco conocen aún qué ocurrirá con ellas en la próxima temporada.

Ellas se llevaron la cruz, pero también ha habido alegrías en estas últimas horas. Por ejemplo, Blindspot ha sido renovada para una quinta y última temporada. ABC renovó Anatomía de Grey por dos temporadas más, con lo que llegará hasta, al menos, la temporada 17ª. También seguirán una entrega más las producciones de Shondaland Cómo defender a un asesino y Station 19. The Rookie, Fresh Off the Boat, Man With a Plan, Madam Secretary, SWAT, MacGyver o Hawaii 5.0 tendrán una temporada más. También regresará Bull, a pesar de que lo hará sin el nombre de Steven Spielberg entre sus productores como consecuencia de las acusaciones contra su protagonista, Michael Weatherly, de acoso sexual..