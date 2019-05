Los contenidos televisivos viajan más que nunca, pero cabe preguntarse si unos éxitos concretos son suficientes para sostener una explosión de producción como la que estamos viviendo en España. Según un estudio realizado por Pina Mezzera para la revista especializada TodoTV News, en nuestro país se han anunciado 63 series, de las cuales 49 son nuevas y el resto regresa con una nueva temporada. Solo una parte (cada vez más minoritaria) está destinada a la televisión generalista, donde los datos de audiencia de la ficción empiezan a ser preocupantes. En lo que llevamos de año, de acuerdo con datos de la consultora Barlovento, sólo dos ficciones españolas han entrado entre las 25 emisiones más vistas mensuales: el estreno de Matadero y el regreso de La que se avecina. Inundado de novedades, el público sólo parece ser fiel a ficciones veteranas, como Cuéntame cómo pasó y Allí abajo. Y un patrón empieza a emerger en las temporadas recientes: lanzamientos prometedores que se deshinchan tras unos pocos capítulos (Matadero).

En este momento, HBO España tiene en producción la adaptación de Patria y series de Isabel Coixet y Álex de Iglesia. Considerando que este servicio sólo está presente en un 2,9% de hogares con conexión a Internet (según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la inversión forma parte de una estrategia de explotación global que, si no ofrece resultados visibles, puede quedar en una experiencia aislada. En Movistar +, que tiene su propia red en Latinoamérica para ofrecer series, La peste se vio en Reino Unido en BBC4, pero La zona, vendida a un canal premium en Estados Unidos, sigue inédita un año después.

¿Existe un verdadero mercado global para las series españolas? Las ficciones internacionales de máxima audiencia, con excepción de alguna vez las norteamericanas, no son productos estrella en las parrillas tradicionales. Su verdadero acomodo es ser fondo de catálogo en plataformas. La consultora EurodataTV, combinando datos de 48 países, determinó en su estudio One Television Year in the World que en 2018 se estrenaron más de 10.000 programas, de los cuales un 40% eran series de ficción. En un estudio complementario, la consultora determinó que, a su vez, tres cuartas partes del tiempo de visionado de series en la máxima audiencia fue ocupado por producciones locales, acreditando a la vez un descenso de las importaciones.

Hasta ahora, las únicas ficciones españolas que llegan a audiencias amplias de manera regular fuera son las diarias (como El secreto de Puente Viejo en Italia). Netflix dio en la diana con La casa de papel y Élite, pero la mayor parte de las series españolas que distribuyen quedan lejos de lograr esos resultados, incluso aunque se doblen al inglés como ocurrió con Fariña. Llama la atención que el catálogo de Netflix cada vez se parece más a las cadenas generalistas, donde los programas de entretenimiento mantienen su popularidad. Muchos de ellos son adaptaciones de formatos internacionales, como Got Talent, MasterChef o La Voz. De hecho, después del éxito logrado por la versión mexicana, Netflix ya trabaja en versiones de su concurso de cocina Nailed It! para Francia, Alemania y España. No conviene olvidar que el interés por lo local en televisión goza de excelente salud.