Amazon y Mediaset, extraños compañeros de viaje que sacan del cajón ‘El pueblo’

Telecinco está emitiendo la temporada 11ª de La que se avecina mientras que la comedia ya está rodando la 12ª. "Terminamos ahora una tanda de ocho capítulos y haremos otros ocho en otoño-invierno. Entonces veremos si la serie sigue estando sana y sigue compensando hacerla, ahora mismo no lo sabemos". En cualquier caso, al terminar de rodar esa tanda, tendrán que abandonar el plató y los decorados de la serie, ya que no llegaron a un acuerdo económico con su propietario. Entre las opciones que barajan en caso de continuar se encuentran un spin off —una serie centrada en alguno de los personajes ya conocidos— o una mudanza de comunidad. En cualquier caso, como confirma Caballero, "La que se avecina tendrá su final en la temporada 12ª desde el punto de vista de lo que es ese edificio, esa estructura, porque no se puede trasladar un decorado inmenso que tiene 12 años. Es un cierre de ciclo, y ya veremos".