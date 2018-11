‘Pequeñas coincidencias’, los fantasmas de la paternidad

Entre 'This Is Us' y 'Me llamo Earl'

Preguntada por referentes para su personaje, Hazas la describe como una mezcla de los personajes en comedias románticas de Cameron Díaz, Julia Roberts, la Jennifer Aniston de Friends o la Sarah Jessica-Parker de Divorce. "Se nutre mucho del mundo de la comedia romántica pero es cero moñas", añade. Por su parte, Veiga describe la serie recurriendo a dos títulos que parecen polos opuestos: el drama familiar This Is Us y la sitcom Me llamo Earl. "Si una saliese de Bilbao y otra de Sevilla, en el punto en que se encuentran estaríamos nosotros. Pero seguramente no se parece a ninguna de las dos".