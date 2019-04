¿Quieres actuar en el Mad Cool Festival 2019?

¿A qué banda no le gustaría compartir cartel con grandes nombres de la historia de la música como The Cure o estrellas del momento como Rosalía? Formar parte de la programación de uno de los festivales más importantes de Europa es una gran oportunidad para muchos grupos. Por eso, este año el Mad Cool vuelve a apostar por el Mad Cool Talent, su concurso musical, en el que siete artistas resultarán seleccionados para subirse al escenario de este evento el próximo mes de julio en Valdebebas.

Bon Iver, The National, Vetusta Morla o Empire of the Sun estarán acompañados por los ganadores de la cuarta edición del concurso internacional de bandas emergentes. Este año, gracias a su crecimiento, se desdobla con una edición británica, para así responder a través de dos plataformas a su espíritu: "promocionar el talento y el futuro de la música".

Mad Cool Talent nació hace ya cuatro años "con la vocación y el objetivo de promover e impulsar el talento joven". De esta forma, las bandas ganadoras del certamen actuarán durante el festival y en su Welcome Party. Es decir, los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Grupos y solistas de todos los estilos pueden inscribirse desde mañana, 30 de abril a las 12:00 horas, hasta el próximo 13 de mayo, a través de la web del concurso.

El concurso se divide en distintas fases, cuatro para España y tres para Reino Unido. Tras la primera fase de inscripción, habrá una segunda, en la que un jurado formado por profesionales de la industria musical seleccionará a 50 bandas en ambos concursos. Estas pasarán a la tercera fase, una votación popular que seleccionará a las 15 bandas que actuarán en la final española, que se desarrollará durante tres días en algunas de las salas más emblemáticas de Madrid. Los ganadores se darán a conocer el 19 de junio.

En el caso de Reino Unido, serán dos grupos los elegidos mediante una votación popular, sin fase de conciertos. El jurado estará compuesto, como en anteriores ediciones, por nombres de la industria musical, periodistas y críticos especializados.