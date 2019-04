Ariana Grande y los placeres culpables

Si te ha gustado el nuevo disco de Ariana Grande, Thank U Next, no te preocupes, la crítica está contigo. Y si te quedaste en que la estadounidense era una estrella de la música de adolescentes, quizá deberías ver este vídeo. Su popularidad le ha llevado a formar parte de la lista Time de los artistas más influyentes de 2019.

El crítico musical Fernando Neira y la redactora de EL PAÍS Paz Monasterios analizan distintos prismas de la evolución de la artista, que se ha sabido sobreponer a tragedias de gran calado pese a su edad, como el atentado en el que murieron 22 personas durante un concierto suyo en Mánchester, en 2017, o la muerte por sobredosis de su expareja, el rapero Mac Miller. Lo Está Petando pone a prueba los placeres culpables.