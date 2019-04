Hayes Carll, The Long Ryders y Quique González encabezan el Huercasa Country Festival 2019

El texano Hayes Carll, el artista con más crecimiento exponencial dentro del country rock y la Americana en los últimos meses, y el madrileño Quique González, una de las principales referencias de la Americana en español de las últimas décadas, serán los cabezas de cartel de la sexta edición del Huercasa Country Festival 2019, que se celebrará del 5 al 7 de julio en la localidad segoviana de Riaza.

Abrirá el festival, el viernes 5, Ashley Campbell, que ofrecerá en Riaza su único concierto en Europa. Compositora, cantante y excelente banjista, pieza clave en las últimas giras de su legendario padre, Glenn Campbell, ahora camina sola, con una personalidad propia llena de talento.

El programa del viernes continuará, desde Nashville y con un concierto único en España, con Will Hoge. La tormenta nos privó de su música hace dos años, pero ahora vuelve, arropado por una banda espectacular y su último disco, My American Dream, bajo el brazo.

El cierre del viernes le corresponde a Quique González, que volverá a los escenarios en el Huercasa Country Festival tras casi dos años sin tocar. Un concierto único, en un festival del que se enamoró el año pasado como espectador, en el que potenciará su repertorio más americano y en el que estará acompañado por una banda exclusiva, que incluye al guitarrista y productor Álex Muñoz.

La jornada del sábado ofrecerá cuatro conciertos, comenzando con la versión 2019 de la HCF All-Stars Band, liderada por Jeff Spinoza e integrada por Francisco Simón, Guillermo Berlanga, Pau Álvarez, Manuel Bagüés y Ezequiel Navas. Su propuesta, un repertorio clásico y un montón de invitados y sorpresas.

La noche continuará con Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys. Mead, nativo de Kansas, es un cantante de country con un corazón que late rock and roll y ha estado a la vanguardia de lo que se conoce como Americana durante la mayor parte de los últimos 25 años. La tercera banda sobre el escenario será The Long Ryders, un referente de la música americana de raíces, que llega al festival con su clásica composición de cuarteto y nuevo disco, Psychedelic Country Soul. Cerrará los conciertos en el Campo de las Delicias Hayes Carll. Tras colocar sus últimos cuatro discos en el número uno en la lista Americana Airplay, nos presentará en exclusiva en Riaza su sexto disco, ‘What It Is’.

Ya se encuentran a la venta en Ticketea by Eventbrite las entradas de día tanto para el viernes, al precio de 40 euros, como para el sábado (45 euros). También puede adquirirse un abono para las dos jornadas, con un precio de 70 euros. En breve se pondrán a la venta las entradas y abonos físicos, en todos los establecimientos de Cervezas La Virgen (Madrid), Bar Santana (Segovia) y Ayuntamiento de Riaza y Camping de Riaza. Los días 5 y 6 de julio se aplicarán en todos los canales de venta los mismos precios que en taquilla, 45 euros para la entrada de viernes, 50 euros para la de sábado y 80 euros para el abono.

Como en ediciones anteriores, junto a los conciertos principales, en campo de fútbol, Huercasa Country Festival mantiene las actividades que lo convierten en singular dentro del panorama nacional. Actividades infantiles y familiares, country&western dance y una amplia oferta gastronómica. Huercasa ofrece un año más la entrada gratuita a todos los menores de 16 años, siempre que vayan acompañados por un adulto.