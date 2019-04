Y después del portazo, ¿qué pasó?

ROCÍO GARCÍA

Lo que lanza Aitana Sánchez-Gijón (Roma, 1968) en su tranquila casa en el centro de Madrid, alejada de ruidos y bullicios, es un grito, sereno y robusto a la vez, de su inmenso amor al teatro. “El teatro es el tronco y la raíz de mi árbol. Es lo que me ha construido como actriz y como persona. Aunque suene paradójico, el escenario es el lugar donde más en peligro y más a salvo me encuentro. Me siento en una situación de riesgo enorme cuando voy a salir a escena, tengo la sensación de que eso me puede incluso destruir, pero al mismo tiempo es lo que me salva cada día y por eso necesito volver, volver y volver. Es un reto que no tiene fin para mí. El teatro es la mejor manera que he encontrado de vivir el presente, aquí y ahora”, dice la actriz.

Tras interpretar a Nora esta temporada, el próximo octubre asumirá el reto de bailar por primera vez en un escenario. Lo hará junto al coreógrafo Chevi Muraday en Juana, un espectáculo que mezcla texto y danza y que se nutre de las voces de las Juanas más transgresoras de la historia: sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, Juana la Loca, la papisa Juana o la Juana bolivariana. “Todas esas Juanas que rompieron el molde y se salieron de la casilla que les habían asignado”, asegura Sánchez-Gijón, que interpretará y bailará a todas estas mujeres.

La actriz está exultante. “Quiero bailar, hazme bailar”, recuerda que le dijo ella a Chevi Muraday. “Ten cuidado con lo que dices porque se puede hacer realidad”, le contestó el bailarín, premio Nacional de Danza 2006. “Es la primera vez que bailaré. No tengo formación en danza y ya he cumplido 50 años. Me duele el hombro, tengo tendinitis, pero todo esto está por encima de mi necesidad acuciante de utilizar mi cuerpo para expresarme. Hay algo de esfuerzo y disciplina, de lenguaje desconocido que me supone ese reto y ese vértigo que busco siempre”, añade la intérprete.

Juana se estrenará el próximo mes de octubre en Valladolid, para después pisar el escenario de la sala grande del Teatro Español de Madrid y salir de gira.