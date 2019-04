El reto: elegir las 100 mejores series de la historia

Los críticos estadounidenses Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz tratan de cumplir en TV (El libro), que Dolmen acaba de publicar en España —la edición original se remonta a 2016—, la misión más ingrata de estos tiempos: establecer un canon televisivo con las mejores 100 series de todos los tiempos, al menos en su opinión. "Cada vez que estoy en algún tipo de encuentro y la gente descubre que yo escribí este libro con Alan, lo primero que quieren saber es si su serie favorita está en la lista. Si no está, es el comienzo de una discusión o algún tipo de pequeña crisis existencial. La gente se toma la tele muy en serio", cuenta Seitz a EL PAÍS en una entrevista por correo electrónico con ambos autores.

En TV (El libro), Sepinwall y Seitz seleccionan las series ya finalizadas más aplaudidas de la televisión estadounidense, y las puntúan con diferentes aspectos: innovación, influencia posterior, consistencia a lo largo de sus temporadas, interpretaciones, narración y cómo de buena fue la serie en su mejor momento. El resultado de sus votaciones dejó a cinco títulos empatados en lo más alto. De hecho, el libro arranca con un diálogo por chat de los dos autores debatiendo en qué puesto situar a cada una.

La vencedora (ojo, spoiler) fue Los Simpson. Y todo a pesar de que no haya terminado —ni su fin se vea todavía cercano— y reconociendo que las últimas temporadas (actualmente está en emisión la 30ª) no están a la altura de sus mejores entregas. La lista continúa con Los Soprano, The Wire, Cheers y Breaking Bad. Entre los primeros 50 puestos se incluyen títulos como Mad Men, Deadwood, I Love Lucy, M.A.S.H., Canción triste de Hill Street, Louie, Twin Peaks, Perdidos o incluso Bob Esponja.

Sepinwall y Seitz empezaron a colaborar en los noventa, cuando coincidieron en la columna de televisión del diario The Star-Ledger, el periódico de mayor tirada del Estado de Nueva Jersey y el que cada día llegaba a la puerta de Tony Soprano en la aclamada serie de HBO. Desde sus páginas siguieron esa historia sobre un mafioso con crisis de ansiedad que ayudó a cambiar las series para siempre. Aunque sus caminos se separaron tras una década juntos (Sepinwall ha trabajado en las webs HitFix y Uproxx y ahora es redactor jefe de la revista Rolling Stone; Seitz es editor de RogerEbert.com y crítico de la revista New York Magazine y Vulture), volvieron a trabajar juntos en este volumen y en el recién editado en Estados Unidos The Sopranos Sessions, centrado en la serie que protagonizó James Gandolfini.

Han pasado tres años desde que el libro se editó en Estados Unidos y muchas cosas han cambiado en la televisión desde entonces. Sepinwall está seguro de que hoy habrían incluido en los puestos altos a The Leftovers y The Americans, que entonces no habían terminado. Preguntados si hoy todavía mantendrían en el número uno Los Simpson, ambos dudan en favor de Los Soprano. "La distancia entre Los Simpson y la siguiente mejor comedia es mucho más grande que la distancia entre Los Soprano y el siguiente mejor drama. Los SImpson ha sido mejor durante más tiempo que cualquier otra serie. Hizo más cosas, fue más influyente... Probablemente todavía la pondría en el número uno, pero dudaría más con Los Soprano ahora", dice Sepinwall.

Los autores sostienen que la televisión no empezó a alcanzar su potencial artístico hasta los años ochenta, aunque en su listado hay muchas series de años anteriores. La llegada de los canales de cable y el deseo de competir con el cine dio una nueva altura y profundidad a una televisión que se veía con capacidades de ofrecer algo diferente, sofisticado y atrevido. A pesar de eso, para ellos el mejor momento para la comedia televisiva fue la década de los setenta, a lo que Matt Zoller Seitz suma la comedia actual. Para el drama, se quedan con la primera década del siglo XXI, donde se sitúan los títulos que conformaron la reciente edad dorada: Los Soprano, The Wire, The Shield, Deadwood, Mad Men, Breaking Bad...

Si la televisión ha cambiado en estos años, también lo ha hecho el trabajo de los críticos. Sepinwall destaca la enorme cantidad de producción que hay, que dificulta su labor, además de la presencia de las redes sociales y el incremento de los resúmenes y análisis capítulo a capítulo de las series, algo en lo que él mismo ha creado escuela. Seitz destaca el lanzamiento de las temporadas enteras en un mismo día. "No solo obliga al crítico a planificar con tiempo sus visionados y dificulta ponerte al día con una temporada si te has quedado atrás, también ha transformado la televisión en comida rápida. Me gustaba cuando teníamos una semana para digerir un nuevo episodio", remata Seitz.