¿Por qué no puedo ver ‘Los Simpson’ en ninguna plataforma?

Los Simpson seguirá emitiendo nuevos episodios al menos hasta 2021 tras la renovación de la serie de animación por dos temporadas más. Para entonces ya pertenecerá a Disney. Una de las producciones más famosas de la historia de la televisión alcanzará ese año la 32ª temporada y 713 capítulos. Pero al menos hasta su final nadie podrá ver las entregas completas del más célebre icono catódico ni en Netflix, Amazon, HBO o Movistar.

El origen de esta incongruencia está en el propio nacimiento de la comedia, hoy la serie semanal más longeva de la televisión estadounidense. Cuando Fox la lanzó el 17 de diciembre de 1989, la televisión era una industria muy distinta. Los contratos fijaban entonces, para no dar alas a la incipiente competencia, una cláusula por la que hasta que el proyecto terminase su andadura original solo podría reponerse bajo el sello de su productora (obviando la venta de derechos internacionales), como explica la revista especializada Variety. Ningún otro canal podría emitir capítulos repetidos. En este caso, Los Simpson, de FOX, se tuvo que limitar a explotar sus derechos en la filial FX —se vendieron por 750 millones de dólares— y la plataforma Hulu, de la que Fox es socia. En todos estos casos, nunca en emisión completa y a la carta.

Desde finales de los ochenta, la televisión ha pasado por múltiples revoluciones. Series como Friends, Seinfeld o The Office (la serie más vista en Netflix de las que no ha producido la casa) han disfrutado de fructíferas segundas vidas, con las repeticiones del cable primero y de las plataformas de streaming después. Pero los habitantes de Springfield no han podido probar este éxito. Una producción que parece hecha para ver en repetición no pudo sacar partido a contratos como el que Netflix firmó por mantener Friends durante todo 2019 pagando 100 millones de dólares.

Ted Sarandos, en 'Los Simpson'.

La plataforma, aun así, buscó una solución ante este agujero en su catálogo. Fue a la fuente y contrató al creador, Matt Groening, para que firmase para ellos (Des)encanto, que este 2019 estrena su segunda temporada. La relación es tan buena que el director de contenidos de la plataforma, Ted Sarandos, acaba de hacer un cameo en Los Simpson, donde aparece disfrazado del monstruoso Demogorgon de Stranger Things para convencer a Homer de que maratonee una serie sin Marge.

La paradoja es que hoy la cadena Fox obtendría más beneficio económico cancelando la serie para venderla que renovándola con los mismos costes y salarios, según sostiene Variety. Para contrarrestar este efecto, el estudio (para quien todavía es rentable, gracias a los derechos internacionales) ha decidido reducir con la renovación lo que cobra al canal por el coste de licencia de emisión, explica The Hollywood Reporter.

La noticia para el equipo llega semanas antes, además, de que la serie se encuentre ante otra encrucijada. Disney cerrará entre marzo y junio la compra de Fox. Entonces Los Simpson pasarán a formar parte de la casa del ratón. Bajo esta nueva posición, la cadena, que se mantendrá en manos de Rupert Murdoch, tendrá que calibrar en 2021 si le interesa seguir haciendo frente a los costes mientras los beneficios se externalizan en otro estudio. Disney, a su vez, deberá decidir si el humor de Groening encaja en su ingente cajón de marcas, si quizás le sale mejor vender sus 32 temporadas por una valoración estratosférica (que se calcula en más de mil millones) o si, simplemente, decide integrarlas en su nueva plataforma Disney+ o el nuevo Hulu, que ya le pertenecerá en un 50%. Si deciden cancelarla en 2021, todas las opciones estarán ya sobre la mesa.

De momento, la renovación resolvía uno de los últimos puzzles televisivos antes de que el acuerdo llegue a buen puerto. Otro punto que también se ha resuelto esta semana es la renovación de Modern Family por una undécima temporada. La exitosa comedia se emite en ABC, canal de Disney, pero la produce 20th Century Fox. Ahora todos los beneficios de explotación quedarán en casa. Cientos de horas de contenidos de las que, en este caso sí, ya se aprovechan las plataformas.