SanSan Festival, la procesión más ‘indie’ de esta Semana Santa

Ya queda menos para que comience la sexta edición del SanSan Festival, la cita musical que marca el ritmo de la Semana Santa más allá de las procesiones: "son nuestra única competencia", así lo ha transmitido a EL PAÍS Germán Quimasó, director de Sonde3, empresa organizadora de la cita musical de Benicàssim. Aunque admite que su audiencia —la mayoría procedente de Madrid— no se solapa mucho con este tipo de actos religiosos.

El evento benicense se celebra desde el jueves 18 de abril al sábado 20 y sirve para inaugurar por todo lo alto la temporada festivalera en el epicentro nacional de la música en directo. Y a pesar de ubicarse en un recinto único, la organización asegura que esto conlleva una gran responsabilidad, la de luchar en el campo de batalla de dos grandes festivales, el FIB y el Rototom: “tenemos un aforo de 15.000 personas cada día, somos el pequeño y eso nos obliga a hacerlo bien”.

La renovada organización ultima los detalles del evento, pero asegura no tener nervios: "el año pasado recogimos el testigo de la anterior dirección, por lo que hemos intentado renovar la imagen y mantener la filosofía indie-pop-rock que nos caracteriza", asegura Quimasó. Lo cierto es que de la primera edición de este festival sobrevive la fecha, porque la ubicación la cambiaron hace dos años. Y aunque toda su historia se cuenta en el Mediterráneo, son 164 los kilómetros de diferencia que separan su ubicación actual de Gandía, la población que vio nacer al SanSan.

El valor principal de este evento es la esencia nacional del cartel, un perfume que quieren mantener y que se extiende por toda la programación del festival. A pesar de esto, Quimasó admite que ya están preparando alguna sorpresa internacional para el próximo año, pero intentarán “no perder la esencia y seguir conjugando grandes nombres como Love of Lesbian o IZAL con propuestas emergentes como Las Chillers o The Parrots”. Un resultado musical que les encanta: “a veces lo quieres hacer y no te sale, hemos montado un cartel como queríamos”.

Germán Quimasó lleva desde 2001 programando festivales y sabe que esta es la parte que más dolor de cabeza causa. Asegura sentirse un poco oveja negra porque le gusta mezclar y defiende lo ecléctico, pero no puede evitarlo: “es difícil de entender, pero La Pegatina y Rozalén en el fondo tienen mucho que ver”. Por esta razón, huye del purismo: "la música es una forma de expresión y no puede cerrarse. Ver a 40 grupos clones sería superaburrido”. Además, Quimasó encuentra en la gente joven la fórmula perfecta para sobrevivir al mercado: "no creo en los festivales de nicho, ahora la gente joven consume listas de Spotify o YouTube, no se centra solo en una canción o un artista”.

Para la dirección del festival el nuevo SanSan tenía un gran reto, la credibilidad: “antes se tomaba como un festival de Semana Santa y ya está, no se ponía tanto valor en la programación”. Superado este objetivo, su segundo paso es aumentar la audiencia y superar la barrera de las 30.000 personas: "estamos a muy pocas entradas de lograrlo".

Nuevo escenario

Este 2019 el SanSan también contará con dos novedades importantes: el Beach Club y la implantación del sistema de pago con pulsera o cashless. Dos circunstancias que buscan mejorar los servicios y utilizar la tecnología para mejorar la relación con los asistentes. En el caso del Beach Club se trata de una nueva zona diurna ubicada junto al mar (Playa del Pinar) que permite ampliar el espacio fuera del recinto, y que sirve para disfrutar de buena música, gastronomía y actividades acuáticas: "hemos buscado que los artistas del cartel vengan aquí a pinchar la música que les gusta". A este nuevo escenario también se podrá acceder sin abono a cambio de 5 euros.

Entradas y alojamiento

Las entradas de día para asistir al SanSan Festival están a la venta desde 30 euros más gastos, y el abono que permite acceder al recinto de conciertos durante los tres días cuesta 60 euros más gastos. Pero hay más opciones, el denominado abono teen por 30 euros más gastos o el abono kids por 10 euros más gastos. Como ocurre en casi todos los festivales, el SanSan también ofrece la posibilidad de comprar un abono VIP por 75 euros más gastos, así como un abono Gold por 100 euros más gastos que aumenta estas ventajas y permite, por ejemplo, acceder al foso de los escenarios.

El evento también cuenta con servicios adicionales como transporte oficial con salidas desde puntos claves como Barcelona o Madrid por 35 euros más gastos, y con una oferta de alojamiento para todas las jornadas desde 50 euros más gastos. También existe la opción de dormir en la zona de acampada del SanSan por 20 euros más gastos.

Eso sí, aseguran que apenas quedan plazas hoteleras en Benicàssim y se han agotado los más de cien apartamentos comercializados en Oropesa. Una ocupación que no afecta solo a los alojamientos que ofertan como festival, si no a la totalidad de plazas hoteleras. A pesar de ser un lugar costero, Quimasó asegura que Benicàssim no cuenta con muchas plazas hoteleras, “hemos tenido que ir consumiendo oferta de otros lugares”. Por esta misma razón, solo queda el 10 % del camping disponible.

