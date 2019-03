‘The Walking Dead’ 9x15: la carnicería antes de la tormenta

La novena temporada de The Walking Dead (en España, en Fox) está en su recta final. La serie, que en esta temporada ha dicho adiós a su protagonista, Andrew Lincoln, y a personajes centrales como Maggie, que interpretaba Lauren Cohan (que fichó por Whiskey Cavallier), o a Dwight (que se pasa al spin-off Fear the Waking Dead) ya está renovada para una décima entrega. La que en el pasado fue la serie más vista de la televisión estadounidense ha perdido buena parte de sus seguidores en estos años. El episodio 10 de esta temporada, en el que se presentaba a la nueva gran villana, Alpha (interpretada por Samantha Morton) cosechó los datos de audiencia más bajos desde el estreno, con solo 4,54 millones de espectadores en su emisión en directo en EE UU. Sin embargo, para la cadena AMC el universo de The Walking Dead parece que sigue siendo rentable y tienen en preparación varias películas con Andrew Lincoln como protagonista y un nuevo spin off que se suma al ya existente, Fear the Walking Dead.

Antes del final de la temporada el próximo domingo (lunes en España) con un capítulo titulado La tormenta, el episodio de esta semana, que Fox ha emitido de madrugada de forma simultánea a Estados Unidos y repite a las 22.00, ha dejado tras de sí gran cantidad de bajas. Ojo, spoilers a partir de aquí.

La duración especial del capítulo 9x15, con 57 minutos, hacía prever que algo importante iba a ocurrir en la serie cuyas riendas lleva ahora la guionista Angela Kang. También los avances que compartieron desde las cuentas de la serie en las redes sociales. Los seguidores de los cómics también sabían que la celebración de la feria que reunía por primera vez a las cuatro comunidades se saldaría con mucha sangre de por medio. Y así ha sido. Aunque en la serie la resolución ha sido diferente a la de los cómics.

La escena final, en el cómic.

En el tramo final del episodio se desvela cuál ha sido el saldo de la visita de los Susurradores, con Alpha a la cabeza. Daryl, Carol y Michonne descubren a la vez que los espectadores lo que ha ocurrido al encontrarse con las 10 cabezas zombis de 10 de sus compañeros, a los que también hemos visto a lo largo del episodio. Tres de ellos son personajes principales: Henry (Matt Linz), Tara (Alanna Masterson, la actriz más veterana de los activos tras Norman Reedus, Melissa McBride y Danai Gurira) y Enid (Katelyn Nacon). De esta forma, la venganza de Alpha incluye la muerte del hijo adoptivo de Carol, que precisamente estaba comenzando una relación con la hija de Alpha. Se trata del segundo hijo que pierde Carol en la serie, ya que Sophia murió en la segunda temporada. En el último año, The Walking Dead ya se había despedido de personajes de largo recorrido como Carl Grimes (Chandler Riggs), Morgan Jones (el personaje interpretado por Lennie James pasó a Fear the Walking Dead), Gregory (Xander Berkeley) o Jesus (Tom Payne).

Tras esta matanza, el último episodio, La tormenta, obligará a los supervivientes de Alexandria y Hilltop a tomar una decisión ante la inminente tormenta: cruzar el territorio de Alpha. ¿Habrá nuevas bajas antes del final de la temporada?