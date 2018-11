Greg Nicotero: “The Walking Dead’ puede sobrevivir sin Rick”

Que The Walking Dead ya no es lo que era no se puede ocultar. Los datos de audiencia en Estados Unidos hablan por sí solos, y el arranque de la novena temporada (los lunes en Fox) se tuvo que conformar con 6,08 millones de espectadores frente a los 17,03 que logró el primer capítulo de la séptima temporada o los 11,44 de la octava entrega. Para intentar que la infección zombi no alcance a la propia serie (si es que no lo ha hecho ya), esta temporada tiene nueva máxima responsable, Angela Kang. Además, tendrá que hacer frente a la marcha de su protagonista, Andrew Lincoln, momento que llegará en el quinto capítulo (que Fox emite el lunes 5 de noviembre). Una de las pocas constantes de la serie a lo largo de las nueve temporadas que lleva en emisión es Greg Nicotero (Pittsburgh, Pensilvania, 55 años), especialista en efectos especiales, productor ejecutivo y director de muchos de los capítulos más relevantes, incluido el que será la despedida de Rick.

Pregunta. ¿Qué puede adelantar sobre el capítulo del adiós de Andrew Lincoln?

Respuesta. Hemos tenido muchas despedidas pero esta será una de las mayores. Por eso queríamos hacer algo realmente especial en ese episodio no solo como tributo a los fans, sino también a la serie en sí misma. Es tan diferente, es como un capítulo de una serie diferente a The Walking Dead. Es algo que no hemos hecho nunca antes.

P. ¿Puede sobrevivir la serie sin Rick?

R. Sí, tenemos unos personajes fantásticos, Carol, Daryl, Negan... Y un montón de personajes nuevos que se incorporan este año. Tenemos a Samantha Morton, que será Alpha, la líder de los Susurradores. De verdad que creo que tenemos un grupo de personajes que pueden mantener la serie perfectamente.

P. Al margen de esta despedida, ¿en qué se diferencia la novena temporada de las anteriores?

R. Se podría decir que la temporada pasada fue un proceso. La historia de Negan como villano ya está contada. Ahora podemos ampliar la historia. Hemos creado el ADN de la serie a lo largo de las primeras temporadas, donde teníamos varios grupos luchando por sobrevivir y tratando de lograr que la sociedad avanzara y establecerse en este nuevo mundo. Ahora es una serie muy diferente como estamos viendo en los primeros capítulos, hay más escenas íntimas, de una o dos personas en pantalla, no tenemos historias tan complicadas o que se alarguen en el tiempo, es más sobre la intimidad. Hay mucho de Rick y Maggie hablando, Daryl y Carol, Rick y Michonne... Están teniendo conversaciones reales por primera vez en mucho tiempo.

P. ¿Cuánto puede durar todavía The Walking Dead?

R. Quién sabe, todavía tenemos mucha historia que contar. Sé que tenemos al menos un par de años más en mente. Nadie está hablando todavía sobre el final porque, para empezar, aún estamos en mitad del rodaje de esta temporada, nos quedan varias semanas, así que...

P. ¿Cuántos zombis puede hacer cada año para la serie?

R. [Unos segundos de silencio] Madre mía, tengo que pensarlo porque son un montón. En uno de mis capítulos sé que tuvimos 200 zombis en un día... Quizá podemos llegar a unos 5.000 zombis al año.

P. Con más de 800 películas a sus espaldas, ¿de qué está más orgulloso de su carrera?

R. Diría que The Walking Dead, porque es lo que más libertad creativa me ha permitido. Además soy productor y director, la experiencia ha sido diferente. Pero cada proyecto en el que he estado ha sido gratificante. Sin City, Abierto hasta el amanecer, La milla verde... Hay muchísimas películas de las que estoy orgulloso.

P. ¿Y The Walking Dead qué ha significado para usted?

R. Seis semanas antes de empezar, yo estaba dirigiendo un corto solo porque era algo que quería hacer, por probar a dirigir. Y en The Walking Dead, después de haber sido director de la segunda unidad, Frank Darabont [creador de la serie] dijo que estaba preparado para dirigir un capítulo en la segunda temporada, así que mi contribución hizo que me incluyeran en los créditos de productores. A estas alturas he dirigido 28 capítulos y cada uno es diferente, cada episodio es un reto único con momentos fantásticos y momentos agónicos, pero cada día sé que me voy a encontrar algo nuevo. Lo veo como el culmen de mi carrera tras 30 años.

P. ¿Cuál es su momento favorito de estas nueve temporadas de serie?

R. Hay tantos... Estoy pensando el que me gusta más... Creo que el final de la primera temporada, cuando todo está terminando y Jenner le susurra a Rick que todo el mundo está infectado. Me parece que era una gran oportunidad para hacer que toda la historia despegara desde ahí. La idea de que no importa lo devastado que esté todo, tienes que tratar de hacer lo que puedas por vivir.