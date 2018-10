‘The Walking Dead’ pierde a la mitad de sus espectadores en su estreno

Los zombis de The Walking Dead han visto mejores días. El estreno de la novena temporada de la serie original de AMC (en España se ve en Fox) el pasado domingo ha dejado los segundos peores datos de audiencia en EE UU desde su inicio. Fue precisamente la primera temporada en 2010, con 5.350.000 espectadores, el estreno menos visto (al final de la temporada tuvo una media de 5.240.000). El comienzo de la novena temporada fue seguido por 6.080.000 espectadores, un 47% menos que hace un año con la octava y a años luz de los 17.300.000 espectadores que vieron el estreno de la quinta en octubre de 2014 (con una media final de14.380.000).

El bajón de la audiencia se ha dado de forma especial entre los adultos entre 18 y 49 años, con una bajada del 51%. A pesar de los malos datos, siguió siendo el programa más visto el domingo en el cable estadounidense entre los espectadores de esa franja, por delante de competiciones deportivas, series como Shameless o el programa de las Kardashians.

Hace un año el estreno fue seguido por 11.440.000 espectadores y al final la serie (de 16 episodios y emitida en dos tandas con un largo parón en Navidades) tuvo una media de 7.820.000 espectadores.

Desde la cadena AMC achacan el bajón a un domingo especialmente duro por la competición de programas y partidos deportivos, algo que ocurre todos los años, informa la revista especializada Entertainment Weekly. También todos los años el estreno ha sido en un domingo de octubre. La cadena hace hincapié en que muchos espectadores este año pudieron ver el capítulo de estreno en su web premium y sin anuncios 24 horas antes de su estreno en lineal.

Audiencias 'The Walking Dead' en EE UU Temporada Año Espectadores en su estreno Media de la temporada 1 2010 5,35 millones 5,24 millones 2 2011 7,26 millones 6,90 millones 3 2012 10,87 millones 10,75 millones 4 2013 16,11 millones 13,33 millones 5 2014 17,30 millones 14,38 millones 6 2015 14,63 millones 13,15 millones 7 2016 17,03 millones 11,35 millones 8 2017 11,44 millones 7,82 millones 9 2018 6,08 millones ¿?

En la novena temporada dos de sus actores principales, Andrew Lincoln y Lauren Cohen (Rick Grimes y Maggie, respectivamente) dejan la serie, algo que había levantado un poco de expectación tras las malas críticas de la octava entrega. También se sabe que aparecerán, de alguna forma, personajes ya muertos, como Hershel (el actor que le interpretaba falleció el pasado fin de semana) o Shane. Y los creadores no hacen más que insistir en que aparecerán nuevos personajes y tramas para darle otro aire, pero, de momento, todo esto no ha sido aliciente suficiente para mantener a flote una serie que en los tres últimos años ha ido perdiendo espectadores por el camino, aunque no de manera tan sangrante.