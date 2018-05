Andrew Lincoln abandonará ‘The Walking Dead’ en su novena temporada

Andrew Lincoln, Rick en The Walking Dead, abandonará la serie en su novena temporada. Según informan medios estadounidenses, el actor ya ha comunicado a los productores su decisión de marcharse de la serie de los zombis. Lincoln ha interpretado a Rick Grimes, protagonista de la ficción, desde su comienzo. La forma en la que se llevará a cabo esa salida todavía no se ha decidido, según apunta Deadline. Parece es que el actor estará presente solo en seis capítulos de la nueva temporada, aunque su marcha podría darse al final de la entrega que ahora mismo se encuentra en fase de producción en Atlanta (Georgia). Ni la cadena ni el actor se han pronunciado todavía sobre su marcha.

La salida de Lincoln supondrá cambios en la ficción. Uno de ellos sería un mayor protagonismo de Norman Reedus, que interpreta a Daryl, que pasaría a ganar 20 millones de dólares, convirtiéndose así en el protagonista de la serie.

El adiós de Rick no será el único que se producirá en la próxima temporada de The Walking Dead. La actriz Lauren Cohan, Maggie en la ficción, estrena a principios de 2019 nueva serie, Whiskey Cavalier, después de que sus negociaciones con AMC para mejorar su contrato no llegaran a buen puerto. La actriz aparecerá solo en seis capítulos de la próxima entrega.

En la octava temporada, los seguidores de la serie ya vivieron la dramática despedida de otro de los personajes que llevaban en la ficción desde sus comienzos. Carl, hijo de Rick (interpretado por Chandler Riggs), moría tras ser mordido por un zombi. A pesar de estos golpes de efecto, la serie no ha logrado remontar la pérdida de espectadores que está sufriendo en las últimas temporadas. El final de la octava entrega fue seguida por 7,9 millones de espectadores en directo en Estados Unidos, muy por debajo de los 11,3 millones que despidieron la séptima entrega.

Las marchas de Lincoln y Cohan no serán los únicos cambios que sufrirá la serie en los próximos capítulos, que contarán con una nueva showrunner, Angela Kang, que toma el relevo de Scott Gimple, encargado ahora de los contenidos del universo de la franquicia, que incluye The Walking Dead, Fear the Walking Dead y cualquier otro proyecto que expanda el mundo creado por Robert Kirkman.