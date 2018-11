The Walking Dead camina ya por su novena temporada, mucho tiempo para una serie que llegó a ser la más vista de la televisión estadounidense pero que ahora vive momentos bajos en cuestión de audiencia y de popularidad. Sin embargo, los zombis siguen tirando lo suficiente como para que sus responsables insistan en darle una nueva vuelta de tuerca para intentar reflotar el barco antes de que se hunda del todo. Con cinco capítulos ya emitidos, la actual tanda de episodios muestra ya cambios respecto a los anteriores, con un tono diferente, más centrado en los personajes que en sus grandes planes. Un ejemplo ha sido el 9x05, episodio que, como ya habían anunciado sus responsables, ha servido como despedida de Rick Grimes de la serie. El protagonista, Andrew Lincoln, deja The Walking Dead, aunque hay que puntualizar esta afirmación... El capítulo se ha emitido en España a la vez que en EEUU y Fox lo reemite esta noche (22.00). OJO: Este artículo contiene spoilers del 9x05 de The Walking Dead.

En el anterior episodio dejamos a Rick clavado en un palo oxidado que le atraviesa el cuerpo y con un montón de zombis acechándole, con muy malas perspectivas de escape. Pero claro, esto es The Walking Dead y Rick es Rick, y consigue escapar usando su cinturón y tirando de sí mismo hacia arriba (¿realmente puede salir un hombre así de una situación como esa?). A lo largo de todo el capítulo, Rick estará entre sueños y realidad, durmiendo y volviendo a despertarse. Está perdiendo mucha sangre y no tiene casi fuerzas, aunque huye una y otra vez de zombis, cada vez más zombis.

En esa huida sin rumbo, primero se ve a sí mismo en la cama del hospital en la que arrancaba esta historia hace ya nueve años. Cuando llega a una cabaña y se sienta a descansar un poco, recuperamos otra imagen icónica de la serie: Rick a lomos de su caballo recorriendo la carretera vacía de Atlanta con su skyline al fondo. Ahí se encontrará con Shane vestido de policía. Bromean sobre la familia de Rick. "En realidad sería la mía", responde Shane. Risas de amigos. Shane le invita a despertar cuando los zombis ya están encima de Rick en la cabaña en el mundo real.

Siguiente parada, en la granja de Hershel, unas escenas que el actor Scott Wilson grabó poco antes de morir. Rick sigue insistiendo en que está buscando a su familia y Hershel también le invita a despertar. El protagonista sigue a caballo con los zombis a su espalda recorriendo los bosques por los que tantas vueltas han dado. Vuelve a dormirse y ahora está en el hospital. Tras la puerta que da a la calle se encuentra un suelo repleto de cadáveres, de donde se alza Shasha (ojo a esos chromas lamentables que ya son una seña de identidad más de esta serie). Shasha le dice que no encontrará a su familia porque no está perdida y él tampoco.

Otra vez se despierta, en esta ocasión está en un campamento. Logra huir de los zombis que vuelven a venir hacia él. Pero llegan al rescate Daryl, Michonne y los demás. Abrazado a Michonne despierta de nuevo, porque sí, era otro nuevo sueño de Rick. La realidad es que está solo en el puente. Y los zombis siguen viniendo. Una gran horda de zombis. Se le pone complicada la escapatoria. Pero ahora sí que llegan sus amigos al rescate. Daryl trata de ganar tiempo lanzando flechas contra los zombis. El resto salen corriendo hacia los muertos vivientes. Pero Rick decide cortar por lo sano, dispara contra la dinamita que hay en el centro del puente y lo vuela, ante la impotencia de sus amigos y las lágrimas de Daryl, Michonne y compañía.

Pero no es el final del capítulo, y ahora nos encontramos con Jadis que sigue negociando su escapatoria mientras se acerca el helicóptero que hemos visto en anteriores ocasiones. En ese momento se fija en que en la orilla del río está el cuerpo moribundo de Rick, que todavía se mueve, porque ni una explosión ni haber caído al río ni haber perdido litros de sangre ni haber sido atravesado por un palo de lado a lado pueden acabar con él. El helicóptero los recoge a los dos y la última vez que vemos a Rick es vivo, con oxígeno y con no muy mal aspecto a bordo del helicóptero.

En el capítulo no queda claro, pero las noticias que han llegado después lo han confirmado: este también ha sido el último episodio de Maggie, que lo último que ha hecho es ir a matar a Negan pero arrepentirse en el último momento cuando lo que se encuentra, en vez de un asesino sin piedad, es un hombre derrumbado que pide que acabe con su sufrimiento para reencontrarse con su mujer. La no-despedida de Lauren Cohan es rara, pero deja abierta la puerta a un regreso de la actriz y el personaje en el futuro.

Pero este tampoco es el final del capítulo. Y en un epílogo nos encontramos con un nuevo grupo de supervivientes rodeados de zombis. Unos disparos les salvan, disparos que proceden de... una niña con sombrero vaquero: Judith Grimes. Porque ahora hemos dado un salto en el tiempo de varios años, algo que confirma el avance de los próximos episodios.

Por cierto, aunque se haya vendido como el final de Rick, en realidad esta ha sido la despedida del personaje de la serie, pero no del universo de The Walking Dead, ya que AMC ha anunciado que Andrew Lincoln será el protagonista de varias películas que contarán con guiones de Scott Gimple. La primera de ellas se empezará a rodar en 2019.