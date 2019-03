Blanca Portillo en tiempos de Clarissa Dalloway

En el grupo de whasap que han creado para este montaje hay una frase de Virginia Woolf: ‘Quiero escribir una novela sobre el silencio, las cosas que la gente no dice’. Es un montaje, el de Mrs. Dalloway, en el que los silencios son imprescindibles para entender las angustias del alma humana. Lo sabe bien Blanca Portillo cuando, callada, escucha las palabras y las reflexiones de sus compañeros de reparto. “Se lo dije el otro día a Imma Cuevas. Creo que cuando mejor estoy es cuando escucho. Lo que más me gusta de interpretar es escuchar. No solo en el teatro, también en el cine o las series de televisión. Soy escuchadora por naturaleza”, reconoce la actriz. “¿Quién construye tu personaje, sino el otro?” proclama Portillo.