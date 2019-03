Estreno del nuevo videoclip de Virginia Maestro y Coque Malla

Virginia Maestro publicará nuevo disco en mayo. Su título: El Sur. Se trata de su segundo álbum autoproducido, grabado en directo casi en su totalidad en la ciudad de Nashville junto al productor estadounidense Colin Linden.

Antes, EL PAÍS estrena el último videoclip de la cantante acompañada de Coque Malla. Es la canción On and On, perteneciente a su último álbum BlueBird. Les acompaña Amable Rodríguez a la guitarra eléctrica y Bernardo Calvo a los mandos, mezcla y máster. "Coque es uno de los artistas españoles que más me han inspirado a hacer música en mi lengua materna. Su visión musical y el timbre de su voz me han acompañado siempre, especialmente en los últimos años. Hacer una colaboración con él es algo que llevaba en mi mente desde hace mucho. Como siempre, las cosas pasan cuando tienen que pasar; me armé de valor y le propuse hacer una canción juntos“, cuenta Maestro sobre este videoclip.