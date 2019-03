La huelga feminista del 8 de marzo en la televisión

Hace un año, Ana Rosa Quintana decidió en el último momento que su programa matinal en Telecinco no se iba a emitir el 8 de marzo en apoyo a la huelga feminista. El espacio fue sustituido por un especial informativo sobre el Día Internacional de la Mujer. En otras cadenas, Susanna Griso no participó en Espejo público en Antena 3, que presenta y dirige a diario, pero el programa si tuvo una emisión especial sin ella. En TVE, el año pasado el programa La mañana no se emitió después de que un grupo de trabajadoras lograran cancelar su emisión. Un año después, ¿cómo ha sido la cobertura de la huelga en las principales cadenas?

En Telecinco, Ana Rosa Quintana este año si ha hecho su programa. No se ha sumado a la huelga, pero ha centrado parte de su espacio en todo lo relacionado con este 8 de marzo. La presentadora ha querido lanzar un mensaje feminista y ha mostrado una camiseta en la que se leía 'Mujeres al poder. #8M'. "Es innegable que tenemos un techo de cristal o de hormigón y tenemos que romperlo porque la igualdad real llegará cuando las mujeres estén en los puestos importantes de la sociedad", ha dicho Quintana. Antes de El programa de Ana Rosa, en el informativo matinal, la presentadora Alba Lago ha estado al frente del telediario luciendo un jersey morado. El resto de programas en directo de Mediaset mantendrán a lo largo del día sus emisiones con una cobertura especial de la huelga. En Ya es mediodía, su presentadora Sonsoles Ónega, se ha puesto la misma camiseta reivindicativa que Quintana.

En Antena 3 este año Susanna Grisso sí que ha estado al frente de Espejo público. No ha sido tan reivindicativa como su compañera en Telecinco, pero el programa ha estado centrado en el Día de la Mujer y la presentadora ha confirmado que acudirá a una de las manifestaciones convocadas para la tarde. El programa ha contado con invitadas como María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, y mujeres representantes de los principales partidos políticos. Griso ha tenido también un recuerdo para su madre, "una pionera y luchadora, un espejo muy importante". En los canales de Atresmedia se puede ver sobreimpresionada una mosca con el lema '#8M, por la igualdad.

☕Fernández de la Vega: No solo hay que acudir a las leyes para que las cosas cambien, también a la cultura, a la comunicación…. Si las mujeres no estamos, la cultura no avanza” #CaféDeLaVega ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/FbtHz3EB0y — Espejo Público (@EspejoPublico) 8 de marzo de 2019

En La 1 de TVE los espectadores han podido ver por la mañana la docuserie Ellas, presentada por Blanca Portillo, en vez de La mañana, el programa dirigido y presentado por María Casado (que también es presidenta de la Academia de Televisión), que sí ha hecho huelga, como aviso en la noche del jueves. RTVE ha puesto en todos sus canales una mosca en la que se lee "RTVE con la igualdad".

La Sexta ha teñido su logo verde en morado y el programa Al rojo vivo, presentado por Antonio García Ferreras, ha hecho una cobertura especial sobre el día de huelga. Por la noche, laSexta columna también se ocupará de todo lo relacionado con la jornada.