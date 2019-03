La lucha por ser mujer y cineasta: “Nuestras ideas parecen menos valiosas”

"Sabía desde muy joven que quería hacer cine. Y sabía que no había tantas mujeres que lo hicieran. Crecí con Amy Heckerling [Fuera de onda, 1996] y Jane Campion [El piano, 1993], pero entonces podía nombrar con los dedos de una mano a las mujeres directoras que conocía, así que sabía que iba a ser duro".

Así se presenta Amy Adrion en su primer largometraje como directora, un documental titulado Half the Picture (La mitad de la película, en su traducción al castellano), donde habla con medio centenar de realizadoras sobre la discriminación en Hollywood. Se estrena en España TCM el viernes 8 de marzo (22.00, se podrá ver bajo demanda también).

Kathryn Bigelow recoge su Oscar por 'En tierra hostil' en 2010.

Esa falta de referencias fue uno de los motivos que la llevó a hacer este documental. Otro fueron las cifras. En la última década, de las 1.114 películas más taquilleras del cine estadounidense, 1.069 han sido dirigidas por hombres y solo 45 por mujeres, que sin embargo suman el 50% de matrículas en las escuelas de cine. Luego en festivales como Sundance, el 75% de las películas están dirigidas por hombres. Otra cifra: en 90 años de premios Oscar, después de 442 personas candidatas al galardón a Mejor dirección, han sido nominadas solo cinco mujeres. Y solo una, Kathryn Bigelow, ha conseguido el premio (por En tierra hostil en 2010).

"Tengo varias amigas cineastas que encuentran muchos obstáculos para financiar su trabajo o para que su primera película eche a andar. Al mismo tiempo, comenzamos a oír las investigaciones que surgían en Hollywood sobre discriminación. Hay una organización de derechos civiles llamada American Civil Liberties Union que investiga el hecho de que los estudios no están contratando mujeres para dirigir películas y series", cuenta Adrion en conversación telefónica con EL PAÍS.

"Cuando eres joven, piensas que vas a ser la excepción, que tú eres de los que lo consiguen, y luego te haces mayor y ves que mujeres no hay tantas y que nuestras ideas y nuestras historias no parecen tan valiosas como las de los hombres. Y eso es algo contra lo que hay que luchar", prosigue.

El inicio del camino Después de hablar con tantas directoras y con la experiencia de haber sacado adelante en Hollywood el documental después de varios cortos, ¿qué sugerencias daría a las mujeres que aspiran a ser directoras? "Para empezar, que vean Half the Picture, porque las mujeres que aparecen son cineastas increíbles y tienen tantos consejos... Les diría, no os toméis el rechazo de forma personal, porque hay tanto rechazo en este negocio. Si tienes que pretender que tienes confianza, hazlo. Entra en la habitación con sentido del poder y de confianza en lo que llevas. Tan solo haz que el trabajo fluya, en cualquier nivel que te encuentres, sean los que sean los recursos que tienes, sigue contando historias. Si puedes canalizar tu voz, que es única, la gente tarde o temprano escuchará, pero sigue trabajando y sigue aporreando puertas".

En la película dan su testimonio directoras como Lena Dunham (Girls), Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball), Catherine Hardwicke (Crepúsculo), Jill Soloway (Transparent), Ava DuVernay (Selma fue candidata al Oscar a Mejor película, pero ella no estuvo en la categoría de dirección) o Miranda July (Tú, yo y todos los demás), entre otras.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo estadounidense acusó en 2017 a los grandes estudios de cine de discriminación. Desde entonces se negocia para resolver la situación, pero de momento no se han notado resultados. "Es descorazonador que las estadísticas publicadas demuestran que no ha cambiado nada en los últimos 20 años. Por las reacciones con las que ha sido recibida la película [En España Half the Picture se estrena ahora, pero el filme fue presentado hace un año en el Festival de Sundance y fue emitido en Estados Unidos por la cadena pública PBS] soy optimista pero con cautela. En las últimas semanas ha salido algún informe que dice que más mujeres han comenzado a ser contratadas", responde.

"Me anima que por primera vez en mucho tiempo parece que los números se mueven. Hay una estructura de poder atrincherada en Hollywood y hay gente que estaría muy feliz si todo sigue exactamente como está. Si queremos más representación de mujeres detrás de las cámaras, de gente de color o gais, vamos a tener que seguir luchando por ello", remata Adrion.

Esa estructura de poder se sostiene, en opinión de la directora, en el poder, el dinero y el prestigio. "Una vez que alcanzas el estatus de director en Hollywood hay mucho de eso. Empleos no hay tantos, entiendo que haya gente luchando por proteger su terreno", apunta. ¿Pueden los servicios de streaming ser una de las salidas a este tapón?. "Ahora hay tantas nuevas plataformas, como Netflix, Amazon o Hulu, que están creando un montón de contenido y donde diferentes tipos de creadores han logrado sacar adelante su trabajo. Ese lugar puede ser muy bueno para nuevas voces".