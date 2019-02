El acercamiento paulatino hacia el hip hop que está llevando a cabo Ariana Grande va mucho más allá de un factor musical. Es evidente y manifiesta la influencia que los sonidos urbanos estadounidenses están ejerciendo en su carrera, desde el trap hasta el nuevo pop: su anterior disco, Sweetener, una de las sorpresas del 2018, basaba buena parte de su fuerza y brillo en las producciones de Pharrell Williams y en una estética más callejera y actualizada. Pero no se queda ahí la cosa. La estrella de Florida lanzaba el pasado 8 de febrero Thank U, Next, su segundo álbum en menos de seis meses, en un movimiento que huye del modelo clásico de divas consolidadas e ídolos adolescentes para abrazar sin titubeos el ritmo exigente e incesante del rap en tiempos de streaming.

Y lo hace, además, con una propuesta lírica que enlaza directamente con el tono más personal y subjetivo de los raperos que tienen cosas que decir. Si en algo destacó, precisamente, la cosecha hip hop de 2018 fue en la necesidad de muchos de sus protagonistas de contar historias personales, creíbles y cercanas, desde Meek Mill hasta Royce Da 5'9". Ella también.

La trágica muerte de su exnovio, el también MC Mac Miller, y una dolorosa ruptura sentimental de alcance público definen el carácter fuerte y valiente de Thank U, Next. Grande ofrece aquí un ejercicio de superación personal y emocional que rompe esquemas y consolida su voz como una de las más interesantes ahora mismo en el circuito musical norteamericano con vocación global. La cantante transforma los golpes de la vida y sus efectos secundarios en gasolina existencial y creativa: lejos de convertir este disco en un muro de las lamentaciones de tono introspectivo y fatalista, Thank U, Next reivindica la superación y el empoderamiento como armas de felicidad masiva. “Se supone que tendría que ser una zorra triste, pero todo esto me ha convertido en una fiera”, canta en 7 Rings a modo de declaración de intenciones. Es un disco sobre el amor, el desamor y la amistad que Grande aborda con absoluta franqueza y rotundidad, como si por fin hubiera encontrado el tono que llevaba buscando desde hacía algún tiempo y que empezó a moldear en su predecesor.

Musicalmente, el disco fusiona rhythm and blues, pop, trap y hip-hop con producciones punteras, samples añejos y arreglos orquestales, éxitos bailables con baladas emocionales, momentos de vacile con reflexiones de inusitada lucidez. Perdido el factor sorpresa con el que Sweetener impactó al mundo hace unos meses, Thank U, Next cohesiona y consolida una apuesta de modernización y crecimiento artístico que con toda probabilidad tendrá una influencia notoria en los próximos grandes lanzamientos del entorno pop y rhythm and blues.