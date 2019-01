Pasen y vean a Leo Messi

A veces parece que Leo Messi sigue atrapado en el cuerpo de un niño. Como si una especie de hechizo borrara de su memoria sus más de 600 goles, sus cinco Balones de Oro o los más de 30 títulos que ha levantado con el Barça, además de algún trago amargo, sobre todo cuando cruza el charco para jugar con Argentina. “¡Está bueno, eh! Me encanta”. Messi se sorprende como se sorprendió cuando llegó a Barcelona con 13 años. Habitualmente parco, no puede esconder la sonrisa cuando observa cómo progresa el último espectáculo en el que trabaja el Cirque du Soleil: Messi10, basado en su vida. Se estrenará en el Parc del Fórum de Barcelona el 10 de octubre e iniciará una gira mundial a partir de 2020.

Si en los años 80 el Cirque du Soleil reinventó un circo olvidado, en la última década Messi se apoderó de los récords futbolísticos en blanco y negro. “Hemos trabajado con artistas espectaculares como Michael Jackson, The Beatles o James Cameron, pero nunca con una leyenda viva del deporte como Leo”, explica Charles F. Joron, productor ejecutivo. La sociedad entre el argentino y el Cirque se antoja explosiva, al menos a nivel de marketing. En sus 34 años de historia, la empresa canadiense ha vendido más de 190 millones de entradas en 65 países diferentes; Messi es el futbolista que más facturó en 2017 (cerca de 100 millones) y el tercero con más seguidores en Instagram (106 millones), tras Cristiano y Neymar. “Leo ha trascendido al jugador de fútbol. Es algo social, que va más allá de lo que pueda hacer en un campo”, opina Ernesto Valverde, el entrenador del Barça.

Excepcional en el Camp Nou, también para el Cirque du Soleil. En general, los espectáculos de la empresa canadiense se estrenan en Montreal pero Messi10 abrirá sus puertas por primera vez en Barcelona. En el Cirque du Soleil recuerdan solo dos montajes que no se iniciaron en Canadá: Sep7imo Día-No Descansaré (basado en la obra de Soda Stereo, icono en el rock argentino), en Buenos Aires, y Bazzar (inspirado en el colorido y caótico bazar indio), en Delhi. “Cuando me dijeron que tenía que hacer un proyecto de fútbol pensé: ‘OK, vale”, cuenta Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, director y creador del show. “Después me dijeron que era sobre Messi. Entonces, me tiré de cabeza. Mi mujer pensó que era una excusa mía para mirar al Barça”.

El Cirque traza un paralelismo entre su historia en el espectáculo y la del 10 en el fútbol. “Inspiramos a la gente”, presume Charles F. Joron. “Un niño con ambición se mete en un mundo surrealista y se convierte en el mejor. Queremos aprovechar toda esa acrobacia y estilo. Todos sabemos que cuando Leo toca la pelota nace la magia”, subraya Mukhtar. El montaje sobre Messi contará con un envoltorio especial: no será la tradicional carpa blanca sino que simulará a un pabellón de deportes. El escenario, rectangular, estará en el medio y tendrá dos tribunas laterales con capacidad para 3.000 espectadores. En los extremos, dos entradas. “Como túneles de vestuarios por donde entrarán los artistas”, añade el director del espectáculo. Buscarán la interacción del público. “El jugador número 12”, lo definió el creador del espectáculo; “queremos unir el ambiente eléctrico de los estadios con la intimidad de los teatros”. La música contará con la colaboración de José Manuel Pinto, exportero azulgrana, hoy productor musical y artista de Sony. “Habrá canciones que le gustan a Leo”, cuenta.

El espectáculo tendrá un aperitivo, el Messi10 Challenge, cuatro carpas adyacentes, en un espacio de 12.000 metros cuadrados, en el que los espectadores buscarán, al menos virtualmente, sentirse como el 10: podrán imitar un gol del azulgrana y vivir sus vibraciones en un campo. Ayer espectador, hoy protagonista, cuentan los que lo conocen que Messi ni dudó cuando le lanzaron la propuesta. “Es uno de mis shows preferidos. Me parece una locura que el Cirque de Soleil cree un espectáculo basado en mi vida”, explica el 10. Feliz como un niño, ni goles ni copas, un circo para Messi.