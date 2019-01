‘Derecho a soñar’: Cumplir con las leyes de las telenovelas

Las tardes de La 1 serán a partir de este lunes por completo para las telenovelas. Con el final el pasado viernes de Centro médico, la serie que mezclaba ficción con un formato parecido a un falso documental con casos de un hospital, la nueva apuesta de la cadena pública es una telenovela ambientada en un bufete de abogados. Derecho a soñar se emitirá de lunes a viernes (18.15), entre Acacias 38 y España Directo, y frente a otros culebrones y programas como El secreto de Puente Viejo (Antena 3), Hawaii 5.0 (Cuatro), Sálvame naranja (Telecinco) y Más vale tarde (La Sexta).

La idea de La 1 es continuar la estela de Servir y proteger, que emite dos horas antes, y seguir con la renovación de su oferta de series diarias con ambientaciones modernas y alejarse de las de época, que llegaron a copar las tardes en muchas cadenas (Acacias 38, Seis hermanas, El secreto de Puente Viejo, Amar en tiempos revueltos, Bandolera, Amar es para siempre…).

“No hay demasiadas series de abogados. Vamos a ver por dentro lo que es un bufete profesional. Cada semana, un caso, que termina los viernes en un juicio donde veremos cómo acaba todo”, explicó el productor Vicente Torres la semana pasada en la presentación de la ficción. Servir y proteger, que se estrenó en 2017 y lleva 430 capítulos, está ambientada en una comisaría de policía actual.

Derecho a soñar tiene como protagonista a una joven recién licenciada en Derecho (Alba Ribas) que entra en un bufete de abogados como secretaria de uno de los socios (Jon Arias). La serie tiene todos los elementos de las telenovelas clásicas. "Es una historia de amor que va a tener un recorrido hasta, supongo, que acaban juntos. La idea es guardar las bases clásicas que siempre han funcionado, y traerlo todo a la actualidad", apuntó Fernando López Puig, director de Ficción de TVE.

Una de las caras más conocidas del reparto es la de Jorge Sanz, que interpreta al marido de la jefa de las secretarias. El veterano actor se mostró encantado con el formato y el horario de la serie: "Es una hora en la que la gente necesita que le cuentes una buena historia y que les distraigan. Tenemos la oportunidad de llegar a ellos y entretenerles". El reparto se completa con nombres como Joaquín Climent, Mamen Duch, Arón Piper, Guiomar Puerta, Ariana Martínez, Belén Fabra, Ana Risueño, Lola Baldrich y Aixa Villagrán, entre otros.

La ficción llevaba tiempo esperando su estreno. Terminó su rodaje en noviembre de 2017 y los 130 episodios rodados se quedaron en el banquillo esperando un hueco para su lanzamiento. López Puig asegura que no estaba guardada porque no confiaran en el producto, sino que ha sido un “servicio público”, como respeto a los espectadores fieles a Centro médico, cuyo periplo terminó después de 1200 episodios en tres años. “Existía una obligación de continuar con Centro médico, necesitábamos tener una serie como Derecho a soñar en la reserva”, explicó López Puig. La ficción médica, con dos episodios por día, no llegaba en cada uno de ellos a los 800.000 espectadores, con cuotas de pantalla entre 5 y el 7%.

Derecho a soñar es una telenovela, pero como pasa con Servir y proteger, no quiere descuidar la temática profesional. Las materias tratadas cada semana están inspirados en casos reales, "de la vida cotidiana", apuntó López Puig. La serie fue rodada en 2.000 metros cuadrados de decorados donde se recrearon ambientes diferentes: el lujoso bufete de abogados, los juzgados, la calle en una zona céntrica de Madrid y las viviendas de los protagonistas.