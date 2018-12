Las series de médicos no mueren nunca

Televisión Española quiere recuperar en 2019 las series de médicos para su horario nocturno de máxima audiencia. La última gran ficción española del género fue Hospital Central, que se extendió 20 temporadas entre 2000 y 2012 en Telecinco. Otras lo intentaron sin éxito, como MIR (también en Telecinco) o El síndrome de Ulises (en Antena 3). La cadena pública rueda en la actualidad, junto a la productora José Frade P. C., Hospital Valle Norte,que pretende retomar este tipo clásico de ficciones con la habitual mezcla de un caso por episodio y las vidas de los personajes. “Hacía tiempo que en España no se hacía un procedimental médico”, señaló el martes Fernando López Puig, director de Ficción de TVE, en el festival MiM de series de Madrid.

La 1 estrenará Hospital Valle Norte en enero, en una fecha aún por confirmar. Su trama principal es simple: un prestigioso centro médico ficha a una nueva directora del departamento de Cirugía (interpretada por Alexandra Jiménez), que es recibida con tibieza.

La ficción seguirá el día a día de los quirófanos, la relación entre sus facultativos y cómo es su vida fuera del hospital. Completan el reparto principal José Luis García Pérez, Juan Gea, Teresa Hurtado de Ory, Gorka Otxoa, Sergio Mur, Lucía Jiménez y Dani Muriel.

“A veces pensamos que algo que se ha agotado, como pasó con Hospital Central, con muchas temporadas y todos los recursos posibles, hace que una serie similar pueda fracasar”, comentó López Puig, quien enumeró la cantidad de ficciones internacionales del género que desde entonces han tenido elevadas audiencias, como Anatomía de Grey, Chicago Med, House o The Good Doctor. “Por ese éxito internacional nos parecía importante volver al género. Queremos hacer una nueva serie de hospitales, pero que no tenga un referente claro, sino que incorpore elementos nuevos, no por el hecho de diferenciarse, sino por captar otra vez la atención del espectador”, abundó el directivo de TVE.

Uno de esos elementos a los que hace referencia López Puig es la introducción que tendrá cada episodio. “Hemos hecho pequeñas películas de arranque en las que se presentan los casos de los afectados, de los pacientes que van a venir al Valle Norte. Creo que enganchará al espectador”, apuntó el productor, Constantino Frade.

La referencia actual del género es The Good Doctor, protagonizada por un cirujano autista a quien encarna por Freddie Highmore y creada por el productor de House, David Shore. La ficción, cuya segunda temporada emite en la actualidad AXN, canal que la estrenó en España, se convirtió en un éxito de audiencia cuando Telecinco la emitió después en abierto el pasado verano. Algunos episodios llegaron a alcanzar los 3,5 millones de espectadores.

“Antes del fenómeno de The Good Doctor, en TVE ya estábamos planteando hacer una serie de este tipo”, respondió López Puig a una pregunta sobre el éxito del programa estadounidense.

El director de Hospital Valle Norte, Peris Romano, dice que ha evitado las influencias de cualquiera de las citadas: “Con la oferta que hay hoy en día de series, los casos médicos sí se pueden parecer a lo mejor a los que hay en tantas horas de televisión de series médicas”. Y añadió: “Tenemos un universo, que es el hospital, donde llegan casos, y a partir de ahí hemos dado rienda suelta”.

Para López Puig, un hospital supone el decorado perfecto en el que tratar cuestiones actuales: “Es un lugar que es un catalizador de lo que está pasando en la sociedad”.