‘You’, el amor muy mal entendido

Joe es un tipo normal que regenta una bonita librería de barrio en Nueva York. Es amable, sabe siempre qué recomendar a cada persona, parece tener una sonrisa eterna y aparenta ser tan bueno que incluso permite a su empleado poner música de Enrique Iglesias mientras trabajan. En la tienda conoce a Guinevere Beck, una joven poeta que entra en el local buscando unos libros. Joe se enamora, pero desde ese día, su forma de actuar poco tiene que ver con su apariencia, y su obsesión por Guinevere le llevará a actuar de forma poco ética. Este es el punto de partida de You, serie del canal estadounidense Lifetime que Netflix estrena en España el 26 de diciembre.

En la serie, basada en la novela de Caroline Kepnes, Joe está interpretado por Penn Badgley, que se dio a conocer como Dan en Gossip Girl. Joe, usando las redes sociales, obtiene información de su objeto de deseo y se inmiscuye, sin que ella sea consciente de ello, en su vida hasta el punto de cometer ciertos crímenes. Badgley tuvo sus dudas a la hora de aceptar encarnar a un personaje tan turbio. "Lo que me gustó de él fue su curiosidad y sensibilidad, pero, por supuesto, lo que no me gusta de él es todo lo que hace después de eso, su lógica y su comportamiento son totalmente censurables. Fue un constante baile hacia el personaje entre la tolerancia y el odio, ni siquiera el amor y el odio", comenta a EL PAÍS en conversación telefónica. "Me preocupaba que hubiera esta irresponsabilidad social en lo que tratábamos de mostrar a la gente. Pero esas preocupaciones desaparecieron pronto y estoy tan sorprendido y agradecido de formar parte de una serie que genera una conversación a su alrededor", apunta.

Para Badgley su personaje ha entendido mal lo que es el amor. "Sí creo que lo siente, pero porque se rige por la misma lógica que ha escuchado en las canciones pop, en las series de televisión y en las comedias románticas", explica. "Si estás deseando hacer algo por alguien, eso es amor, pero también está condicionado por muchas otras cosas. El amor no es sexi en muchos de sus aspectos, sea con una pareja, en la familia o amigos. El sexo en sí no es inherente al amor. Si en la serie decimos algo sexi, tienes que estar seguro de que no estás diciendo nada que tenga que ver con el amor, es más bien lujuria".

La otra parte de la historia es Beck, interpretada por Elizabeth Lail (conocida por dar vida la princesa Anna de Frozen en la serie Érase una vez). "Ella es complicada. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para victimizar a Beck? Lo ha tenido complicado para hacer a su personaje amable, pero no caer en la sacarina y hacer una mujer de verdad. Ha hecho un trabajo increíble", cuenta Badgley. "Es un personaje que no solo parece no encontrar un buen hombre como pareja, sino buenas personas en general para rodearse de ellas", sentencia.

Joe trabaja en una librería, es su refugio y su guarida secreta. Los libros son parte importante de su manera de concebir la vida. "Son un elemento interesante para trabajar con ellos, porque son un punto cultural importante para él. Joe usa el hecho de que le gusta leer para mantener su credibilidad y autenticidad en su mente y pensar que es un buen tipo y mejor que los demás. Algo que no es cierto", comenta el actor. Otro punto que equilibra la balanza del personaje es su relación con Paco, el hijo de sus vecinos, cuyos padres están todo el día discutiendo y Joe anima dándole libros de aventuras. "Ten en cuenta que Paco no estaba en el libro original y eso es porque en el libro siempre estamos en la mente de Joe. Paco y la relación que tienen es para que veamos a Joe en su mejor momento y tratando de ser mejor. Paco era un rol muy necesario en la serie", finaliza Badgley.