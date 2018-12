Bob Dylan tocará en ocho ciudades españolas en la primavera de 2019

La gira interminable de Bob Dylan vuelve a pasar por España. El músico estadounidense tocará entre abril y mayo en ocho ciudades españolas dentro de su periplo europeo de 2019. Supone el regreso de Dylan después de su última visita a España en marzo de 2018.

El autor de Like a Rolling Stone actuará el viernes 26 de abril en Pamplona, el sábado 27 en Bilbao, el domingo 28 en Gijón, el lunes 29 en Santiago, el viernes 3 de mayo en Sevilla, el sábado 4 en Fuengirola, el domingo 5 en Murcia y el martes 7 en Valencia. Estos conciertos se encuadran dentro de su gira interminable, conocida como Never Ending Tour, que arrancó en 1988 y que, desde entonces, no se detiene. Con cerca de 100 actuaciones por año, Dylan vive por y para la carretera, variando sus actuaciones según sus inquietudes artísticas.

Actualmente, Dylan, siempre tan imprevisible, ofrece espectáculos íntimos, donde se recrea en un formato que rastrea la memoria musical norteamericana. Blues pantanoso, blues eléctrico de Chicago, folk, tex-mex, murder ballads, swing o jazz son algunos de los géneros que ha ido empastando y dando forma en su voz de lija durante todo este tiempo. Y que ofrece con el acompañamiento de una banda sobresaliente, donde destacan Charlie Sexton a la guitarra eléctrica y Tony Garnier al bajo. Su repertorio varía, pero suele mezclar alguna de sus canciones más famosas, reinterpretadas en un estilo muy distinto del original, con composiciones menos conocidas de sus últimos discos.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo día 28 de diciembre a partir de las 11.00 en www.riffmusic.es.