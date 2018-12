Mariah Carey vuelve a España por Navidad

Dieciocho años después de su última actuación en Madrid, Mariah Carey vuelve a casa por Navidad. El WiZink Center se convertirá esta noche en la última escala de la gira de 2018 del All I Want For Christmas Is You Tour, que tiene en el repertorio de versiones de clásicos navideños de la cantante su principal hilo argumental. Un festival de purpurina, colores llamativos, básicamente rojo, verde y blanco, disfraces de Papá Noel, duendecillos, renos, abetos, brillantina o nieve de atrezo no apto para alérgicos a estas fiestas pero hecho a medida para quien se derrita de emoción cada vez que suena un villancico.

Mariah Carey (Nueva York, 1969) pertenece al segundo grupo, qué duda cabe. “Adoro la Navidad, es con mucha diferencia la época más divertida y cada año la celebro como si fuera el primero”, explica en conversación telefónica. “Cuando era una niña en casa no teníamos mucho dinero, pero nunca nos importó: siempre intentábamos vivirla al máximo y todos éramos muy felices durante estos días. Eso es lo que intenta reflejar la gira”.

Asociada de por vida a estas fechas gracias a su exitosa canción All I Want For Christmas Is You, que acabó de consagrar del todo el tirón popular de la película Love Actually, Carey tiene en su repertorio un amplio catálogo de villancicos pasados por su característico filtro soulpop y R&B. El concierto en el WiZink Center es la culminación de esta desmesurada devoción navideña. “La idea de este show es reivindicar la Navidad con el espíritu que merece, con mucha nostalgia, muchas ganas de pasarlo bien, canciones conocidas por todos y un espectáculo que atraiga por igual a pequeños y adultos”, comenta. “A los niños les encanta”.

La actuación de la artista, que incluye villancicos como Oh Santa o Silent Night y algunos clásicos de cosecha propia como Hero, coincide además con el lanzamiento de Caution, su inspirado y sorprendente nuevo álbum. Un regreso imponente en el que la diva actualiza su sonido con la ayuda de firmas reputadas de la música urbana actual: desde raperos y vocalistas como Ty Dolla $ign, Gunna o Blood Orange hasta productores como Nineteen85, Skrillex o Timbaland, todos ellos contribuyen a una renovación musical más sugerente que drástica, capaz de mantener su esencia sin renunciar a un envoltorio novedoso.

Ideas frescas

“Caution es una representación bastante exacta de lo que siento ahora mismo en relación a la música”, explica la artista. “Siempre quiero trabajar con gente que me aporte cosas, ideas frescas, algo nuevo y excitante. A veces las colaboraciones surgen de forma improvisada, como la de Blood Orange, que fue una sugerencia totalmente casual de Jay-Z. Otras, en cambio, como por ejemplo las de Skrillex, ya las tengo en la cabeza antes de empezar a grabar”.

Avalado, e incluso laureado, por un sector de la crítica que antes trataba con displicencia la carrera de la cantante, Caution se adapta con absoluta normalidad a la era del streaming —el single ha perdido autoridad y relevancia en beneficio de mucha más libertad creativa— y reflota a una artista que parecía perdida. “Es muy gratificante, en las últimas semanas mis amigos me han estado enviando distintas críticas que se han publicado y parecía que estuviera en la época de mi primer disco”.

Es un regreso por la puerta pequeña, sobre todo después de la actuación fallida en la célebre fiesta de Fin de Año de 2016 —donde acabó marchándose prematuramente del escenario, entre problemas de sonido y de equilibrio—, que, sin embargo, muestra a una Mariah Carey reconciliada consigo misma y la industria musical. “Ya no siento aquella presión que tenía hace unos años, cuando cada disco o sencillo que lanzaba tenía que ser número uno y demostrarle al mundo lo que podía llegar a ser”, confiesa. “Las cosas han cambiado. Los tiempos actuales son muy diferentes a los de Glitter o Music Box, que eran discos en los que me exigía demasiado a mí misma”. Carey asegura: “Ahora disfruto grabando canciones en el estudio que tengo en casa, con colaboradores que me aportan algo y sin rendirle cuentas a nadie, o girando por el mundo con espectáculos como el que estoy haciendo ahora, que evocan días llenos de felicidad y alegría”.