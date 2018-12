Los mejores libros de fotografía de 2018

Liza Ambrossio

Fotógrafa, ganadora del premio FNAC Nuevo Talento 2018 y del premio Voices Off de Los Encuentros de Arles, Francia 2018

Big Brother de Louis Quail (Dewi Lewis Publishing)

“Amar lo que te causa dolor me genera una enorme admiración, este proyecto posee la densidad de la familiaridad y la complicidad entre las tinieblas. Es un libro mimado, con notas, dibujos e imágenes del hermano esquizofrénico del fotógrafo. Es bello porque puedes sentir el dolor y el amor en cada página y es apasionante porque no pretende más que la catarsis de una vida adulta en su sublime madurez".

Sobre la resistencia de los cuerpos de José Luis Cuevas (Cabeza de chorlito /Chaco)

“Como mexicana me parece un libro que habla de forma natural de los más comunes miedos del ciudadano promedio en una devoradora metrópoli como Ciudad de México, (la muerte, el dolor o el accidente). Entre sus páginas es igualmente posible nadar en piscinas de sangre que caminar en tumbas de hierro, es viable sentir el transitar de José Luis en las calles y el ruido que provoca el miedo”.

No more no less de Kensuke Koike y Thomas Sauvin (Jiazazhi Press)

“Me siento atraída por la capacidad de jugar de Kensuke y Thomas. Y la visión para llevar a cabo un proyecto colaborativo sin aparente ruta fija. Ambos presentan su libro como una serie de accidentes fortuitos: la obsesión por coleccionar archivos de Thomas, el gusto de Kensuke por transformarlos y la amistad necesaria para darle una nueva lectura a un álbum de un estudiante de fotografía en china de los años ochenta”.

Simon Baker

Director de la Maison Européenne de la Photographie, París

Sour strawberries de Lin Zhipeng /No.223 (Editions Bessard )

"Lin Zhipeng /No.223 es uno de los descubrimientos favoritos. Aunque ya debería haber conocido a este brillante e importante artista, contemporáneo de Ren Hang, comparte con él su estilo y acercamiento. En este libro reúne una deslumbrante obra a través de un bello e inteligente diseño que evoca, y juega, con la lógica de la censura en imágenes explícitas. Cada imagen pixelada está impresa en el exterior de páginas sin cortar, que al ser cortadas, desvelan la imagen al completo".

The diary of Tom Wilkins de Sebastien Girard (Sebastien Girard)

"Girard es una figura brillante y enigmática de la escena fotográfica, investigador y coleccionista de imágenes, así como un artista por derecho propio. Las imágenes proceden de un archivo descubierto por Girard, pero son transformadas en la página mediante los más suntuosos procesos de serigrafía. Cuando la moda de las fotografías encontradas parecía estar tocando fondo, Girard ha producido uno de las intervenciones más excelentes dentro del género".

No more no less de Kensuke Koike / Thomas Sauvin (Jiazazhi Press)

"El artista francés Thomas Sauvin y su colaborador el artista japonés Kensuke Koike, corrieron el riesgo de enviar los archivos en alta resolución de este proyecto a tres editores distintos, pidiéndoles que no les mostrasen nada hasta que los libros estuviesen finalmente publicados. Los tres libros son grandes respuestas a este reto, y cada uno trata de forma elegante y distinta con la rigurosa lógica de la obra de Koike. Obligado a elegir me quedo con la versión china de Jiazazhi Press".

Susan Bright

Curadora

The photographer in the garden por Jamie M. Allen and Sarah Anne McNear (Aperture)

"Una historia social del comportamiento humano y de la relación con el jardín al tiempo que funciona como una maravillosa historia de la fotografía. El libro incluye a fotógrafos muy conocidos, así como otros desconocidos para mi. He trabajado con un editor en un libro de contenido similar, de manera que soy consciente del cuidado y dedicación necesarios para asegurar su rigor. Es un libro que apacigua".

La Grotta ices de Kitty Travers

"No es estrictamente un libro de fotografía, pero contiene algunas de las mejores fotografía que he visto durante el años. Se trata de un libro de recetas de los más suculentos helados. Escrito por un chef inglés y diseñado por Studio Frith, las fotografías son de Grant Cornett. Son decididamente actuales con su estilo retro, su gran fuerza visual y un divertido sentido del humor. Hacen más que un guiño a los grandes fotógrafos comerciales Nikolas Murray y Victor Keppler con su innovador uso del color, pero no resultan un pastiche. Comett es capaz de hacer que los helados parezcan deliciosos, familiares y exóticos todo al mismo tiempo. Enmarcaría todos ( después de haberlos lamido)".

My birth de Carmen Winant ( Self Publish, Be happy / ITY Press)

"Mi ultima elección hace uso de la fotografía vernacular para referirse a la dificultad de visualizar el proceso del parto. El libro está atiborrado de imágenes y es el texto el que lucha y tropieza para articular la experiencia. Con frecuencia suprimidas, las fotografías de los partos suelen ser escasas, por tanto verlas en tal abundancia resulta un gesto radical. No debería ser así, ya que el parto es una experiencia natural. De esta forma, el libro resalta nuestra extraña relación con los cuerpos femeninos y cómo son habitualmente representados. Deja vez como el acto de nacer ha sido higienizado visualmente y velado con sentimentalismo o humor en vez de ser tratado de forma realista".

Pablo Casado

Fotógrafo y librero

Lupita, I've kept you an apricot on the tree. I've told It to wait for you de Guadalupe Ruiz (Kodoji Press/ Turbo Magazine)

"Guadalupe nos enseña Bogotá a nosotros y a su hijo. Titula con la frase que su abuela una vez le escribió en la única postal que jamás le envió y Noëlle Revaz nos acompaña y apunta sobre lo que encontramos durante el paseo. Viaje, exploración, familia, relaciones, memoria, hogar, libro infantil, fotografía y texto, prejuicios, poscolonial".

Per Strada de Guido Ghirri (MACK)

"En el libro muestra los recorridos y decisiones que aprende a tomar un fotógrafo a lo largo de los años, desde lo más puntual a lo que hace de forma constante. Todo esto sucede en la misma carretera. Un espacio para el goce y la contemplación. Deleite, geografía, decisiones, casa, carretera, estudio, trabajo, acumulación".

Estudio elemental del Levante de Ricardo Cases (Consejería de Cultura,Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid)

"La tierra que más conozco la conozco mejor con este libro. Brillante, profundo y divertido como sus libros anteriores. No es un mero catálogo. Luz, búsqueda, insistencia, resultados, brillante, profundo y divertido".

Ricardo Cases

Fotógrafo. Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, 2017

Continental Drift de Nico Krebs and Taiyo Onorato (Edition Patrick Frey)

Una aventura fotográfica por tierras desconocidas del continente asiático, que transita entre lo documental y la ficción y nos habla de su posible pasado y de lo que podría ser su futuro.

Ustedes los vivos de David Hornillos (Dalpine)

Un descampado de la estación de Chamartín, que resultó ser un cementerio, sirve de excusa al autor para componer un narración a través de imágenes que sirven como reflexión sobre la condición temporal del ser.

Verbo de Pascual Arnal (Autoedición/ Cuadernos de la Kursala)

A través de una selección de distintas imágenes sobre la representación del universo el autor indaga sobre este conjunto de todo lo existente, del que formamos parte y cuyos enigmas seguimos sin resolver.

Gabriela Cendoya

Coleccionista

Halfstory Halflife de Raymond Meeks ( Chose Commune)

"Describe un lugar donde se juntan unos adolescentes( casi todos chicos) para tirarse a un río desde una gran altura. Es un ritual, un paso de la adolescencia a la edad adulta. Meeks consigue el frágil y bello equilibrio de entrelazar un entorno natural con la perdida de la inocencia, el vértigo del salto al vacío, el miedo a lo que vendrá, acompañado de la torpeza de los cuerpos, la belleza del movimiento, y el abandono. Lo hace con una ternura y delicadeza que me emocionan".

My Birth- de Carmen Winant,( Self Publish, Be Happy / ITY Press)

“Es un fabuloso y asombroso conjunto de fotografías de parto, tanto anónimas sacadas de Internet como del archivo familiar de la artista, con fotografías de su propia madre dando a luz a sus tres hijos. El parto es un momento íntimo y universal, y a pesar de ser el que une a toda la humanidad, su representación a lo largo del tiempo ha sido callada o prácticamente nula. Winant, con su acumulación de imágenes, crea un ritmo extraordinario entre tensión y liberación. En medio de las fotografías encontramos el texto del propio diario de la artista, su experiencia y exploración del momento del parto, su reflexión sobre la invisibilidad y dificultad en verbalizar y transmitir esta tan común experiencia ¡Un libro crudo y absolutamente maravilloso!”.

Datero Jaula 18 de varios autores ( fotógrafos, diseñadores, artistas y grafiteros)

“Es el resultado de un taller colectivo que tuvo lugar en Lima, Perú, este verano, del que hay tan solo 25 copias. Julián Barón, uno de sus autores, es uno de los fotógrafos más radicales y subversivos del panorama fotográfico actual, siempre cuestionando la creación y el uso y consumo de la imagen. Alejada de cualquier atisbo del “mercado del arte”, su práctica es cada vez más colaborativa. Memoria de un trauma o ausencia de ella, reutilización de la imagen con fotocopias o intervención directa sobre ella son algunos de los temas y pautas de trabajo que persigue actualmente. Un ovni de resistencia y poesía, imprescindible”.

Jörg Colberg

Educador y fundador y editor de Conscientious Photography Magazine

On Abortion de Laía Abril (Dewi Lewis)

“Un buen ejemplo que como un fotolibro contemporáneo puede abordar temas complejos de forma que los hace accesibles. Más allá de esta característica, no debería existir la necesidad de justificar esta elección: el aborto libre y de fácil acceso debería de ser un derecho básico para la mujer ¡Qué pena!”.

The Heavens de Barbara Bosworth (Radius Books)

“Barbara Bosworth merece un mayor reconocimiento dentro del mundo de la fotografía, y más allá. Una consumada fotógrafa, su trabajo acerca de los cuerpos celestiales, realizados con su apreciada cámara de "8 X 10”, demuestran su altura y su potencial. Una oportunidad para los lectores, no solo de ver el sol, la luna y las estrellas a través de la fotografía sino también de sentir su presencia”.

Kleinstadtde Ute & Werner Mahler (Hartmann Projects)

“Hay siempre algo de melancólico humanismo en la obra de estos fotógrafos alemanes, quienes apuntan tanto al hecho de que el mundo es más complicado de lo que uno desea como a la inquebrantable fe del fotógrafo en que las cosas irán a mejor (aunque eso pueda llevar tiempo). Apuntando su cámara al mundo deprimido de las pequeñas ciudades alemana, los Mahlers encuentran una belleza inesperada donde uno menos se lo espera”.

Oliva María Rubio

Directora artística y directora del Master PHotoEspaña /Escuela PIC.A

El siglo soviético. Fotografía rusa del Archivo Lafuente 1917-1972. (La Fábrica)

"Publicado con motivo de la exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el contexto de PHotoESPAÑA 2018, este libro recoge sobre la era soviética, la fotografía en el contexto de la historia y la historia de la fotografía rusa, así como una amplia selección de fotografías del Archivo Lafuente que abarca desde la revolución de octubre de 1917 hasta los años setenta. A través de las fotografías, muchas de ellas de reconocidos autores como Alexander Rodchenko, Boris Ignatovich, Max Alpert o El Lissitzky, vamos siguiendo las vicisitudes de un país que pasó de las grandes esperanzas a la más atroz dictadura y también padeció las penurias de la Segunda Guerra Mundial".

Aura de David Jiménez (Dalpine)

"Este libro, tercero de su autor, sigue en buena medida las pautas de los anteriores, Infinito (2000) y Versus (2014), dotándolos de un sello propio: ausencia de texto, imágenes en blanco y negro a toda página, enfrentadas a veces semejando continuidad, predominio del negro o del blanco. Un trabajo que nos sumerge en un mundo onírico donde la realidad se mezcla con el sueño y nos invita a desentrañar las claves del entramado de relaciones entre esos dos estados que a menudo se nos escapan".

Vientre de Nadia del Pozo (Inframundo /Hydra)

"Publicado por la editorial de Hydra Fotografía de México, que trabaja con los autores ayudándoles a encontrar su propio lenguaje y utilizando técnicas artesanales, Vientre explora las relaciones y contrastes entre la belleza y la crueldad, entre el deseo y las múltiples facetas del apetito en el contexto de las relaciones con los animales, con la familia, con la tierra y la memoria. Realizado en La Mixteca, Oaxaca, México, en un evento anual donde se sacrifica las cabras locales, del Pozo nos adentra en ese territorio donde belleza y salvajismo se encuentran".

Eduardo Nave

Fotógrafo, ganador del Premio PHotoEspaña al Mejor Libro de Fotografía, 2018

On Abortion de Laia Abril (Dewi Lewis)

"Un tema incómodo del que habría que hablar siempre. Un derecho de la mujer por su condición del que solo debería decidir la propia mujer. El libro está muy bien estructurado, es muy Laia Abril. Y para más inri, es la primera parte de su proyecto A History of Misogyny, estoy deseando ver la segunda parte.

White night de Feng Lee (Jiazazhi Press)

Primer monográfico (e imprescindible) del autor, de la que se ha publicado su segunda edición. Es mucho más que street photography. Es una forma de ser, de buscar y de fotografiar. Es su forma de ver y tal vez entender el mundo que le rodea. Siempre me pregunto cómo demonios encuentra a semejantes personajes en escenas tan impresionantes.

Behind the glass de Alexandra Cattier (Chose Commune)

Un libro curioso e interesante, desprende emoción e intimidad, dividido en dos partes; la “clásica” con bellos retratos a través de ventanillas y paisajes de viajes, y la otra parte con experimentos sin cámara. Lo que más destacaría es la puesta en página, es como tener dos libros dentro de uno.

Grégoire Pujade-Lauraine

Fotógrafo y diseñador

Radial Grammar de Batia Suter, (Roma Publications / Le Bal)

"Publicado con motivo de la retrospectiva de la artista en el centro Le Bal y en cuyo diseño reverbera su hermoso Surface Series (2011), Radial Grammar presenta una acumulación de imágenes pertenecientes a la extraordinaria colección que la artista ha ido atesorando, compuesta por imágenes impresas encontradas en viejos libros y revistas. Unificando una gran variedad de temas, que van desde las ciencias naturales a la historia del arte y más allá, acierta, de forma consistente, en su modo de incorporar imágenes del pasado como un elemento estructural para una nueva gramática poética. Esta se basa en correspondencias, en ecos, y finalmente, en el placer visual del descubrimiento".

Waffenruhe de Michael Schmidt (Walther Koenig)

"Finalmente se reedita uno de los libros más relevantes del siglo pasado, haciendo posible que esta innovadora obra inspire a una nueva generación de artistas visuales. La secuenciación transgresora y moderna de las oscuras y evocadoras fotografías del Berlín de los ochenta- muchas de la que incluyen la amenazante imagen del Muro- es todo un ejemplo de cómo el potencial psicológico del medio puede ser utilizado para expresar la inquietud política".

Dyckman Haze de Adam Pape, (MACK)

"Se trata del primer libro de este artista americano, y se desarrolla en los parques de la parte alta de Manhattan, navegando de forma ambigua entre el día y la noche. Sus extraordinarias imágenes en blanco y negro retratan la peculiar magia inherente a estas frágiles escapadas, donde grupos de jóvenes solitarios y animales crean un mundo propio y paralelo. Un mundo que, si no creado en su totalidad, sí está ciertamente intensificado y magnificado por el acercamiento tangencial de Pape a la fotografía".

Alfredo De Stéfano

Director del festival de fotografía Luz del norte, México

La ira de la devoción de Liza Ambrossio (Desiertas Ediciones /La Fábrica)

"Todo comienza con una amenaza terrible que su madre lanza a la artista al inicio del libro. Lo que sigue es la destrucción de un orden para el que nunca se está preparado. Un libro oscuro y angustioso con una secuencia de imágenes poderosas, bellas y sombrías, donde la autora intenta exorcizar su pasado a base de imágenes de una memoria rota".

Christoph Wiesner

Director artístico de París Photo

Parce que de Sophie Calle (Editions Xavier Barral)

"El último libro de Sophie Calle está presentado en forma de un juego adivinatorio, elegante y original que evidencia el singular proceso de la artista como fotógrafa. Imágenes ocultas dentro de sobres revelan asociaciones complejas, a la vez que simples, con el texto que las acompaña e invitan al lector a participar en el imaginario de la artista".

A Thousand Crossings de Sally Man ( National Gallery of Art, Washington/ Abrams)

"Publicado con motivo de la retrospectiva de la artista en la National Gallaery of Art- una de las exposiciones más fascinantes del año- el catálogo ofrece un análisis en profundidad sobre varios aspectos de su obra, que incluyen la tierra, la historia, la muerte y la memoria a través de distintos géneros: el retrato, el paisaje, y la fotografía de arquitectura y hacen referencia a los procesos históricos que caracterizan su obra. El elegante y táctil diseño capta la destreza de esta gran artista".

Radical Grammar de Batia Suter (Roma Publications)

"Radical Grammar reúne de forma intuitiva imágenes encontradas cuya asociación provoca reacciones sorprendentes e interesantes narrativas. Willems, su diseñador, utilizó dos capas de negro en la impresión creando un efecto de imagen doble y de atenuación que recuerda a su obra cinematográfica, también incluida en la exposición".