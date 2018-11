‘No tengo nada’, el primer sencillo del próximo disco de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha desvelado la tarde de este jueves en sus redes sociales que el primer sencillo de su duodécimo disco de estudio se titulará No tengo nada y estará disponible a partir del 30 de noviembre. "Este es el fruto de mis desvelos. #NoTengoNada será vuestra el día 30 de noviembre", ha escrito en su cuenta de Twitter junto a una imagen promocional. El cantante ya anunció en agosto la grabación de este tema, que por aquel entonces no llevaba nombre, mediante un vídeo en Instagram. Cualquier usuario podía escuchar unos pocos segundos del mismo junto a un mensaje que decía: "Hoy por fin he grabado la primera voz del primer sencillo y del disco y me he emocionado".

El músico madrileño publicó su último disco en el mercado, Sirope, en mayo de 2015, tras cuya gira afrontó el vigésimo aniversario de la publicación del álbum Más (1997), que figura como el más vendido de la historia del pop español, con 2,2 millones de copias en España y seis millones en todo el planeta gracias, en buena parte, al éxito de la canción Corazón partío.

Durante la presentación del concierto celebrado en el estadio Vicente Calderón de Madrid en el verano de 2017, Sanz afirmó que "tenía la mente puesta en su duodécimo trabajo de estudio". El pasado enero, el músico confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba "listo para el siguiente disco".

Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys Latinos y 3 premios Grammys, Sanz es uno de los músicos más importantes del ámbito hispanohablante. El pasado marzo, el compositor anunciaba el estreno de una película sobre su vida, titulada Lo que fui es lo que soy, presentada más tarde en el Festival de Málaga. En enero, Sanz también lanzó una línea de complementos de moda.