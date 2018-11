Dos series españolas, en busca del Emmy Internacional

El gran momento internacional que viven las series españolas ha quedado probado por el interés que despiertan las producciones made in Spain en el extranjero. La casa de papel, producida por Atresmedia y que Antena 3 emitió en 2017, se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en Netflix. Espectadores de todo el mundo se engancharon al atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre de los ladrones vestidos con mono rojo y careta de Dalí. Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso o Jaime Lorente se han convertido en estrellas internacionales por sus papeles en la serie. Y Álex Pina, creador de la serie, ha firmado un acuerdo en exclusiva con Netflix. Pero no es la única serie española que ha llamado la atención fuera de nuestras fronteras. La televisión ahora es más global que nunca, y la televisión española también lo es.

Ese momento dorado que vive la ficción televisiva nacional queda certificado por la doble nominación española a los Emmy Internacionales. La casa de papel y El fin de la comedia podrían hacer esta noche historia si logran convertirse en las primeras series españolas en conseguir el galardón al mejor drama y comedia, respectivamente. La serie de Antena 3 opta al premio compitiendo contra el drama indio Inside Edge, el brasileño Um contra todos y el británico Urban Myths. Por su parte, la serie de Comedy Central y Movistar + compite, con su segunda temporada, en la categoría de mejor comedia contra la mexicana Club de Cuervos, la israelí Nevsu y la canadiense Workin' Moms. La ceremonia de entrega de premios se celebra en la madrugada del lunes 19 al martes 20 en Nueva York.

Ya estamos en Nueva York, felices con la nominación de nuestra serie original #LaCasaDePapel al Emmy Internacional. La gala tendrá lugar este lunes por la noche. Mientras, son muchos los actos y compromisos. En las fotos, @martinezruiza3 (Atresmedia) y Álex Pina (@VancouverMed)🙂 pic.twitter.com/GFFg3oATVE — Atres Comunicación (@atresmediacom) 17 de noviembre de 2018

Mientras que La casa de papel es sobradamente conocida a estas alturas, la nominación de El fin de la comedia llamó más la atención al tratarse de una producción más minoritaria. Creada por Miguel Esteban, Raúl Navarro e Ignatius Farray, la serie sigue las andanzas de un cómico, el propio Farray en una versión ficcionada de sí mismo, con un tono a medio camino entre el drama y la comedia surrealista.

En junio, La casa de papel ya logró el galardón a la mejor serie dramática en el Festival de Televisión de Montecarlo. El fin de la comedia cuenta con reconocimientos nacionales como el premio del FesTVal al mejor guion de serie o el galardón a Ignatius Farray como mejor actor de comedia en los MiM Series.

Los Premios Emmy Internacionales los concede la Academia Internacional de la Televisión estadounidense a programas que han sido producidos y transmitidos fuera de Estados Unidos. Los galardones se crearon en 1973, año en el que la película de Antonio Mercero La cabina logró el premio Emmy Internacional a la mejor ficción televisiva. En 2015, Pulseras Rojas (Polseres vermelles), creada por Albert Espinosa, logró el Emmy Kids Internacional en la categoría de mejor serie, unos galardones que se engloban dentro de los Emmy Internacionales y que premian a programas destinados a un público infantil.