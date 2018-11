“La industria audiovisual tiene los ojos en la televisión”

Alejandro Hernández, guionista de películas como 1898, los últimos de Filipinas o El autor y de series como Los nuestros (Telecinco) o El día de mañana (Movistar +) no encuentra diferencia entre trabajar para un largometraje o para una producción por capítulos. "La televisión y las plataformas se han convertido en un refugio para guionistas que venimos del cine. Yo he hecho mi carrera en el cine sobre todo, y miras la industria cómo va y el cine va hacia abajo y las plataformas están haciendo que la ficción en serie sea tu medio de vida y lo que más te compensa". Aunque no cree que permanezca la sensación de que la televisión sea el hermano pequeño del cine, sí reconoce que algunos complejos todavía se arrastran hoy en día. "La primera vez que me invitaron a hacer una serie, me llamó Salvador Calvo [director de 1898, los últimos de Filipinas] y lo primero que me dijo era 'disculpa que te pida esto' porque era una serie para Telecinco. Yo lo vi como una oportunidad y lo afronté con el profesionalismo con el que hago las películas", recuerda.

Ramón Salazar, realizador recién llegado a la televisión procedente del cine y que ha dirigido episodios de Vis a vis y de Élite, ve como novedad en las series actuales la forma en la que se consumen, donde el espectador no solo elige el ritmo al que lo ve, sino que también tiene opción de verlas en diferentes pantallas. "Se hacen pensando en ser consumidas de cierta manera. Como creador, me enfrento a una película y una serie con la misma pasión y entrega. Las dinámicas son diferentes, pero como lo son de una película a otra". Salazar destaca la televisión como escuela de aprendizaje. "Los mecanismos, la rapidez con la que empieza a funcionar tu cabeza, es fascinante", explica.