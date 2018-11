Estreno del nuevo videoclip de Nacho Vegas

#LaÚltimaAtrocidadFilm es el nuevo vídeo de La última atrocidad, una de las canciones más aplaudidas del último trabajo de Nacho Vegas, Violética (Marxophone, 2018) y en la que canta Cristina Martínez de El Columpio Asesino. Este vídeo, que EL PAÍS estrena en exclusiva, ha sido realizado por el cineasta y documentalista Jo Sol y está protagonizado por Arantzazu Ruiz, Adriá Olay, Ivy de Luna, Mimfx Punk, Patricia Carmona, Glü Wur, Elena Prous, Joan Casaoliva Calvo y Sendoa Quijada.

Su director, Jo Sol, explica así #LaÚltimaAtrocidadFilm, un vídeo-relato que nos habla de sexualidades disidentes y cuerpos no normativos: "Yo que vengo de ese tiempo cuando el video mató a la estrella de la radio, esto de los video clips siempre me pareció un territorio sospechoso. Durante más de 25 años como realizador audiovisual he conseguido evitarlos, por las mismas razones por las que nunca me he acercado a la publicidad. Mis amigos músicos saben bien eso mío con los video musicales y mi cuenta corriente sabe de lo otro. No soy bueno en las síntesis, ni en la venta de paraísos. Bien al contrario trato de hablar sobre lo que casi nadie quiere escuchar. Era muy poco previsible que a estas alturas me llegase una propuesta tan absurda a la que fuera imposible decir que no: “a Nacho Vegas le apetece colaborar contigo, hablar de sexualidades disidentes, de cuerpos no normativos. Además no le importa si en lugar de un videoclip al uso haces otra cosa. A veces la vida es así de espléndida. Te acerca personas que hacen que el mundo resulte menos inhóspito. Se ofrecen como puentes entre universos invisibles, que con mucho esfuerzo hace años tratas de visibilizar con películas a contra corriente. Esa es el enorme poder de narrar con imágenes, de hacer cine más allá del espectáculo. Quien produce las imágenes crea la realidad. Así es como sucedió esta historia escrita, rodada y montada sin apenas respirar. Construida con la poderosa comunidad de amigas que no creen en las normas ni piden permiso para existir. Aquellas tantas veces cómplices, compartiendo un mismo rechazo. Así ha sido para nosotras “La última atrocidad” de Nacho Vegas. Una oportunidad para crear juntas otro relato contra lo obvio. Contra las pesadillas diarias que ahogan y matan. Frente a ellas, otra forma de contemplar la belleza se hace urgente. Otras forma de entender las relaciones, para superar un sistema de normas cargado de violencia. Nuestro deseo es su atroz fracaso".