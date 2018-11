‘Breaking Bad’ y ‘The Walking Dead’ tendrán películas en AMC

Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln) se despidió el lunes pasado de The Walking Dead después de ocho temporadas y media. Era el eje sobre el que giraba la serie, que en las últimas temporadas había dado un bajón importante de calidad y de audiencia. A los pocos minutos de emitirse el capítulo, se anunció que Lincoln va a interpretar a Rick en al menos tres películas, que se emitirán en la propia cadena. Hoy, medios especializados como The Hollywood Reporter informan, sin confirmación oficial todavía, de que hay en preparación un filme de Breaking Bad (2008-2013), serie también de AMC. La expansión de grandes éxitos más allá de su vida televisiva comienza a ser una norma en Hollywood. Cada serie, un universo.

El productor y guionista Vince Gilligan prepara, según THR, una película que comenzará a rodarse a mediados de noviembre en Albuquerque (Nuevo México), el mismo lugar donde se rodó la serie y su precuela, (Better Call Saul). Lo que no se sabe es si contará con personajes de la ficción, incluyendo a Bryan Cranston (Walter White), o será una nueva vertiente del universo Breaking Bad. Y tampoco se sabe si será una película para la televisión, como las de The Walking Dead, o se estrenará en salas de cine. Según Collider, la oficina de rodajes de Nuevo México (New Mexico Film Office) ha confirmado que está en marcha un proyecto llamado Greenbier (título puesto para despistar) por parte de Sony TV, la productora de Breaking Bad, que contará con 300 personas en su equipo de rodaje, 16 actores del estado y hasta 450 extras.

Gilligan ya adelantó a EL PAÍS que el universo de Breaking Bad tenía historias por contar: "Hay una antigua expresión que dice que nunca digas nunca. Es posible que todavía quede algo más que contar. No estoy todavía 100% seguro, pero es posible que haya todavía algo más que explorar del universo de Breaking Bad. No una historia completa, pero quizá un poquito [en español]", contó a este periódico a principios de octubre. "Quiero pasar ya a otras historias que no tengan nada que ver con Breaking Bad, me he resistido durante demasiado tiempo y necesito contar nuevas historias, quiero probar cosas nuevas como guionista, experimentar. Pero es un universo muy interesante que siempre me ha gustado mucho y cuando termine le echaré mucho de menos", dijo. Gilligan firmó en julio un gran contrato por tres años con Sony TV y esta película será su nuevo proyecto con la compañía

AMC ya apostó por una serie hermana para The Walking Dead, su mayor éxito comercial, con Fear The Walking Dead, que lleva ya cuatro temporadas. Y se lanzó a una precuela de Breaking Bad con Better Call Saul, en el que se cuenta la historia del abogado del protagonista de Breaking Bad y que lleva ya también cuatro temporadas de éxito y tiene confirmada una quinta (que se estrenará en 2019).

Ahora parece que la cadena quiere amarrar a los seguidores de ambas ficciones expandiendo ese universo a películas, una forma de mantener la atención de los seguidores con un formato diferente. En un mundo con tantas plataformas, cadenas, productoras y contenido, la fidelización al producto es importante. Entre los planes de AMC podría estar un acuerdo con alguna gran plataforma para distribuir todos estos contenidos en incluso estrenar algunos de los filmes en el cine.

A AMC ahora hay que preguntarles: ¿será Mad Men la siguiente?