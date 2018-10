Jose Coronado y Matt Dillon comparten escenario en la inauguración de la Seminci

¿Vale todo por defender a un hijo? ¿Y tú qué hubieras hecho? A estas preguntas responde en la ficción Jose Coronado, que pone rostro y voz a la venganza de un padre en la película Tu hijo, que inaugura la 63ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). El filme, un drama con tintes de thriller, dirigido por Miguel Ángel Vivas, abre la sección oficial del festival vallisoletano, con 19 películas a concurso y dos fuera de la carrera por la Espiga de Plata. Coronado comparte escenario en la gala inaugural con el actor norteamericano Matt Dillon que recoge, en esa misma ceremonia, la Espiga de Honor del festival. Dillon protagoniza junto a Nick Nolte la película, Honey in the head, que clausurará el sábado de la semana próxima la Seminci. Honey in the head, dirigida por Til Schweiger, es una nueva versión de la película en alemán Head Full Of Honey, que el propio Schweiger realizó en 2014.

Jose Coronado (Madrid, 1957), padre de dos hijos, reconoce que el personaje que interpreta en Tu hijo es quizás el más límite al que se ha tenido que enfrentar en su carrera. El filme narra cómo cambia la vida de un médico, padre de familia, un hombre incapaz de saltarse un ceda al paso o de defraudar a Hacienda, cuando su hijo adolescente queda en estado vegetativo tras una brutal paliza. “Es también uno de los más difíciles”, asegura el actor en una entrevista realizada en Valladolid. “Es una película muy desnuda, sin artificios. Mi personaje es un tipo absolutamente normal, que son los más difíciles de encarnar, que se ve abocado a hacer un viaje tremendo, a bajar a los infiernos. Termina siendo un hombre perdido en la oscuridad y la noche, en terrenos para el desconocidos”, añade Coronado, para quien la película invita al espectador a ponerse en la piel de ese hombre ante esa tremenda experiencia. “El telón de fondo de la película es, además, un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, de los problemas de incomunicación que hay entre padres e hijos. Unos hijos metidos en ese mundo de redes sociales y unos padres como locos queriendo ganar dinero”, explica el intérprete. Tu hijo, quinto largometraje de Miguel Ángel Vivas (Sevilla, 1974) se adentra también en reflexiones morales y éticas sobre lo que haría cada uno de nosotros frente a esa situación. “Pone sobre la mesa lo que cada uno haría por un hijo. Yo entendería a un padre que vive ese drama y pierde los papeles”, se sincera Jose Coronado.

El actor José Coronado, en la Semana de Cine de Valladolid. Nacho Gallego Efe

En un encuentro con la prensa, el actor y director norteamericano Matt Dillon, uno de los rostros de la que fue considerada generación X de Hollywood, ha lamentado, a sus 54 años, la falta de riesgo de las nuevas generaciones y la extrema sensibilidad que encuentra hoy entre los jóvenes, al mismo tiempo que deploró el insuficiente liderazgo en su país. “No me gusta Donald Trump, pero me preocupa mucho más la asuencai de liderazgo y de gente que esté dispuesta a dar pasos para cambiar las cosas”, ha asegurado Dillon, que empezó a trabajar con 14 años y que ya tiene en su haber títulos como Beautiful girls o Crash, este último por el que fue candidato a los Oscar. Acaba de ponerse a las órdenes de Lars von Trier, en un filme, La casa que Jack construyó, en el que da vida a un violento asesino y ahora en el título que presenta en Valladolid, Honey in the head, interpreta a un padre de familia que se tiene que enfrentar a la enfermedad del alzheimer de su progenitor. Considerado uno de los representantes del cine independiente, Dillon ha asegurado que no le gusta el “juego político y comercial de Hollywood”. “Mi objetivo en la vida como actor no es comercial pero no se le puede dar la espalda a la taquilla”, ha defendido Dillon, que ha reventado, sin quererlo, una de las noticias que tenía guardada la dirección de la Seminci, como es la presencia de Nick Nolte en la clausura del festival.

Comienzan así en Valladolid ocho vertiginosos días dedicados al cine, que contará el próximo viernes con la presencia de la Reina Letizia. En total se proyectarán, en las diferentes secciones, más de 200 películas, con especial atención al mundo del cortometraje. En la sección oficial de largometrajes, competirán, junto a Tu hijo, otros dos títulos españoles: la ópera prima de Nicolás Pacheco, Jaulas, y la coproducción con Argentina, Mi obra maestra, dirigida por Gastón Duprat, el co-realizador de El ciudadano ilustre, que ya se alzó con el máximo galardón de la Seminci hace dos años.Habrá espacio también para los documentales, tanto en la sección Punto de Encuentro como Tiempo de Historia. Así Carlos Saura presentará aquí su trabajo sobre el arquitecto Renzo Piano y Almudena Carrazedo lo hará con su sobrecogedora historia, El silencio de los otros, en torno a los familiares y supervivientes de la dictadura franquista que siguen buscando a sus muertos en las cunetas.

Las mujeres cineastas harán de nuevo acto de presencia con un gran encuentro, que se celebrará el domingo, de productoras audiovisuales. Unas treinta profesionales participarán en el Encuentro de Mujeres Productoras de Cine en España, entre ellas Esther García, último Premio Nacional de Cinematografía. Coincidiendo con este día, se podrán ver los trabajos de dos directoras en torno al mundo femenino. Será el caso de Serás hombre, de Isabel de Ocampo, y El proxeneta, paso corto, mala leche, de Mabel Lozano.