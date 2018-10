Correa en el subconsciente

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, está en el subconsciente de los ecuatorianos para bien o para mal. Hace más de un año que dejó la presidencia, pero sigue siendo tema de sobremesa e inspiración de varias publicaciones. La mayoría son textos colaborativos que intentan ubicar al correísmo en la historia política del país y descifrar su herencia. Dentro de ese esfuerzo de periodistas, académicos y juristas está el libro Corrupción en la década encubierta, que documenta ocho casos de corrupción en el Gobierno de Correa (2007-2017).

La publicación, que puso a la venta 5.000 ejemplares, tiene el sello de la Comisión Nacional Anticorrupción: un órgano nombrado por la sociedad civil en 2015, que denunció los excesos de la administración pasada. El libro se publicó en febrero pasado, justo antes de la consulta popular, promovida por el sucesor de Correa, Lenín Moreno, que consiguió, entre otras cosas, dar marcha atrás con la reelección indefinida que se aprobó durante el mandato de Correa e implantó la ‘muerte civil’ o la inhabilitación política para los corruptos.

El libro revela la ruta de sobornos alrededor de obras emblemáticas del correísmo como la construcción de la Refinería del Pacífico o las centrales hidroeléctricas, y tasan el perjuicio en unos 35.000 millones de dólares. Nadie ha respondido por esto, el vicepresidente que acompañó a Correa, Jorge Glas, está preso por un delito de asociación ilícita, pero los otros juicios están parados.

Una de las conclusiones tras la lectura es que la gran corrupción que ha tocado toda la región solo es posible con la connivencia del poder político. En el caso ecuatoriano, el correísmo, como se afirma de entrada en la publicación, trajo aparejado una estructura que impidió tomar cuentas al poder. Esto se agravó con el comportamiento dictatorial del exmandatario que impuso su criterio para gobernar al país. Eso lo saben bien los miembros de la Comisión Anticorrupción que fueron acusados de levantar falso testimonio contra el que fuera contralor del Estado del correísmo, Carlos Pólit, y sentenciados a dos años de cárcel y a pagar casi un millón de dólares al ofendido. Esto fue poco antes de que se encendiera la mecha de Odebrecht en el país y se revelara que aquel funcionario había recibido 10 millones de dólares para mirar para otro lado a la hora de auditar los contratos de la constructora brasileña.

Los apuntes alrededor de la corrupción en la década pasada pretenden hacer memoria y reactivar los casos denunciados en la Fiscalía para que no queden en la impunidad. También aspiran que los ecuatorianos no olviden y no vuelvan a abrir la puerta a otros Correas que duren 10 años.

Corrupción en la década encubierta. Varios autores. Comisión Nacional Anticorrupción.