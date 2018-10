Miedo en Washington

El verdadero poder es el —no quiero siquiera decir la palabra— miedo”. Bob Woodward comienza su último libro citando esta frase de Donald Trump, que el entonces candidato presidencial le dijo en una entrevista, el 31 de marzo de 2016. Dos años y medio después de esa conversación —casi dos desde su sonada victoria electoral—, en Washington se habla mucho de ese miedo, pero no solo por el que el presidente republicano quiere infundir a sus rivales en el exterior, ya sea a cuenta de trifulcas económicas o de armamento nuclear, sino porque la imagen de desconocimiento y arbitrariedad que rodea a su mandato tiene al establishment en vilo.

Fear. Trump in the White House (Miedo. Trump en la Casa Blanca), del dos veces Premio Pulitzer Bob Woodward, constituye un relato del devenir interno de la Administración estadounidense y retrata a un presidente voluble y caprichoso, cuyos subordinados tratan de reconducir. Fruto de decenas de entrevistas que el periodista grabó pero cuya identidad no revela, narra sucesos muy concretos, con fechas, horas y testigos exactos. Cuenta, por ejemplo, que Trump habló de matar a Bachar el Asad, que su jefe de gabinete, John Kelly, lo llama “idiota”, y que el entonces consejero principal económico, Gary Cohn, le escondió una carta de su despacho para evitar que rompiera por la bravas un tratado comercial con Corea del Sur.

La imagen de un gobernante autoritario y excéntrico cuya corte trata contener se ha extendido. Apenas dos días después de que trascendieranlos primeros extractos del libro de Woodward, The York Times tomó la decisión infrecuente de publicar una explosiva tribuna atribuida a un alto cargo de la Administración sin revelar su identidad. El autor del texto hablaba de una suerte de grupo de “resistencia” interna en el Gobierno que se ocupa de “boicotear” los grandes desmanes del mandatario.

Fear. Trump in the White House. Bob Woodward. Editorial Simon & Schuster.