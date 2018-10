Kristin Hersh lleva tres décadas haciendo música. Durante unos años gozó del caprichoso brillo que proporciona el estar de moda. Ser querida por la prensa y los medios. Por aquel entonces grababa con Throwing Muses, grupo que no estuvo en la primera división del rock alternativo. Hersh jamás persiguió tal cosa, pero nunca le faltó ni el respeto ni la admiración de contemporáneos como Vic Chesnutt y Michael Stipe (trabajó con ambos), ni de maestros como Lenny Kaye (produjo su primer álbum en solitario). Todo eso ocurrió hace ya mucho, pero nadie lo pensaría escuchando el nuevo disco de la estadounidense. Possible Dust Clouds es su undécimo álbum en solitario, al margen de los nueve álbumes de estudio grabados como Throwing Muses y del álbum y los epés que ha registrado como 50 Foot Wave. Pero sobre todo es la constatación de que su talento no se resquebraja. Puede que siempre se mueva en un terreno muy delimitado, pero no ha perdido ni un ápice de fuerza.

KRISTIN HERSH Disco: Possible Dust Clouds Sello: Fire / Popstock Puntuación: 7

Tiempo atrás, Hersh declaró que no quiere tener fans, quiere tener oyentes; hace unos meses insistía en ello al decir que sus canciones son una medicina, y que estas han de tomarlas solo quienes las necesitan. Su música es para quien la quiera y la necesite. La honestidad ha sido siempre la gran baza de su estilo y Possible Dust Clouds, como cualquiera de sus trabajos anteriores, rezuma sinceridad. Ha grabado para multinacionales e independientes, organizando campañas de crowdfunding. También ha ganado la batalla a sus demonios (fue diagnosticada como bipolar y esquizofrénica desde que sufrió un accidente de coche siendo adolescente), una experiencia palpable en su obra y en su estilo. Possible Cloud Dusts se alimenta de su enorme experiencia vital, tamizada como siempre a través de una manera de observar la realidad que se traduce en composiciones sabias. Las del nuevo disco resumen muy bien las diferentes posibilidades de esta artista. La mujer que se parapeta detrás de su guitarra eléctrica, la música que encuentra el refugio idóneo en el folclore.

Así pues, los seguidores de Hersh se encontrarán de nuevo con sus estribillos típicos, esos que como el de No Shade In Shadow se elevan como queriendo escapar a otra dimensión, como si huyeran de este mundo intentando arrastrar con ellos a su creadora. Es una de sus señas características desde los comienzos de Throwing Muses, como también lo es ese rock hecho en garaje, destartalado, que domina en este elepé como contraste al sonido acústico y calmo de su obra anterior, Wyatt At The Coyote Palace (2016). Un sonido sucio y desatado, buscado de manera premeditada y que despunta en canciones como Halfway Home, Breathe In, LAX o Loud Mouth. Y dentro de cada canción, reflexiones sobre la vida en la carretera, la incertidumbre y el desasosiego, el sentirse como un fantasma en los aeropuertos. Si a veces recuerda a Hole o a Pixies, no es casualidad: Kristin Hersh ya estaba ahí cuando estos y otras y otros llegaron.