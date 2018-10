Vuelve Glastonbury y esto es lo que tienes que hacer para conseguir una entrada

“Tú no has estado en Glastonbury”. Así comienzan muchas de las conversaciones que la gente mantiene conmigo desde que este blog existe. Y sí, tienen razón, no he estado en “el mejor festival del mundo”. Por desgracia no conseguí entrada en 2017, en 2018 no se celebró por “año sabático” y ahora es el momento de aprovechar la oportunidad. El festival se celebra al sudeste de Inglaterra, en Reino Unido, y regresa en 2019. Eso sí, para poder vivirlo en primera persona hay que lograr los tan ansiados boletos que se ponen a la venta esta semana.

La próxima edición del festival del barro y las banderas de colores se celebrará durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio. Las fechas clave para conseguir los tickets de la edición número 36 son los días 4 y 7 de octubre. Para completar la transacción con éxito debes estar registrado en la web del festival, un registro que se cierra el 1 de octubre a mediodía, sin este paso no podrás acceder a la compra. Hay dos tipos de entradas, las que incluyen viaje en autobús (a disposición del público el día 4 desde las 6.00 de la madrugada), y los abonos generales (a la venta a las 9.00 de la mañana del domingo 7). Los usuarios podrán reservar seis tickets en cada transacción siempre que cuenten con los números de registro de los demás compradores

Estas entradas deben comprarse sin saber el cartel que tendrá el festival, algo que nunca les ha preocupado a los seguidores de este evento. Sus programaciones son únicas y por sus escenarios han pasado los mejores artistas del mundo: Radiohead, Pearl Jam, Daft Punk, Muse, Jay Z, Beyoncé, David Bowie, The Smiths o los mismísimos Rolling Stones. Los 135.000 asistentes que cada año se acercan al pueblo de Somerset tienen que pagar un mínimo de 284 euros para vivir una experiencia auténticamente salvaje que trasciende a lo musical. Si compras tu entrada desde España recuerda que debes tener una tarjeta de crédito a mano.

Si consigues comprar aunque sea una, serás uno de las personas más afortunadas y envidiadas de todo el mundo. Las entradas se agotan a los pocos minutos, eso sí la recompensa merece la pena. Además de disfrutar del festival de tu vida, tu pase te permite disfrutar de más de tres mil actuaciones en más de cien escenarios, cuentas con cinco noches en el camping, un programa y una guía gratuita, acceso a zonas de carga para tu teléfono móvil y hasta leña gratis. Y por supuesto, parte del dinero que has invertido servirá para apoyar a Oxfam, Greenpeace y otras tantas causas. Lo mejor, es que los pagos se hacen en la primera semana de abril de 2019 (del 1 de abril al 7)