Director de Serralves: “Fui obligado a retirar obras” de Mapplethorpe

El director artístico del Museo Serralves fue obligado a retirar dos obras de Robert Mapplethorpe, según el comunicado que ha emitido para responder al Consejo de Administración de la Fundación, que asegura todo lo contrario.

Las fotografías de Mapplethorpe siguen levantando polémicas décadas después de su muerte. El jueves, João Ribas, director artístico del museo desde el mes de enero, presentaba la exposición junto al presidente de la fundación del artista y la presidenta de Serralves, Ana Pinho. Dos días después, el sábado, Ribas presentaba su dimisión por, según él, las presiones recibidas.

Hoy miércoles, la dirección de la fundación Serralves programó una conferencia de prensa para señalar que jamás hubo censura alguna, que se expusieron las fotos que quiso Ribas y que "no habrá complacencia con la mentira".

El comunicado del consejo de administración de Serralves sacó de su mutismo a Ribas que, horas después, ha asegurado que tuvo que quitar fotos ya colgadas hasta en el mismo día de la inauguración.

"Me fueron impuestas restricciones e intervenciones que crearon un punto de ruptura en términos de autonomía artística y de una actividad de programación libre de intromisiones. Tales restricciones interfiirieron de modo grave en la conceptualización expositiva, principalmente en la semana de montaje, que me obligaron a sucesivas reorganizaciones de la misma".

Según Ribas, por causa de las interferencia redujo las obras mostradas de 179 a 161. En el día de la inauguración, fui otra vez intimidado a retirar dos obras que ya se encontraban expuestas".

Horas antes, la presidenta de la fundación, Ana Pinho, había asegurado ante los periodistas: "En Serralves no hay ni nunca hubo censura. No habrá complacencia a la falta de la verdad. No mandé retirar ninguna obra. Todas las fotografías expuestas fueron escogidas por el comisario de la exposición", João Ribas.