Gustavo Gimeno se encargará de la Sinfónica de Toronto desde 2020

La Orquesta Sinfónica de Toronto ha anunciado que Gustavo Gimeno (Valencia, 1976) será el director titular de la formación a partir de 2020. Se trata de unos de los representantes más prestigiosos de la interpretación musical en España, con una carrera muy asentada a nivel mundial. Gimeno fue asistente de Claudio Abbado los últimos años de su vida. Formaba parte como percusionista de la Royal Concertgebouw de Amsterdam, pero se decidió por la dirección musical. En Toronto, Andrew Davis desarrollaba funciones de responsable artístico interino desde que Peter Oundjian pasara a ser emérito en la temporada 2017-18. Por tanto, no tenían titular, sobre todo con caras a organizar las fechas de su centenario, que tendrá lugar, ya con Gimeno, en 2022.

Junto a la formación luxemburguesa ha girado con por Alemania, Austria, Bélgica, Turquía y Grecia. Pero uno de sus grandes éxitos fue dirigir como pianista a Daniel Barenboim junto a la orquesta. El maestro quedó impresionado por la experiencia junto al valenciano: “Es magnífico. He visto en mi vida directores de todos los colores, tamaños y niveles. Pero es muy raro encontrar uno tan bueno, tan serio y tan musical”, aseguró. Pero no ha sido Barenboim la única figura de primera línea que ha sido dirigido por Gimeno. A la lista se unen en los últimos tres años Krystian Zimerman, Khatia Buniatishvili, Bryn Terfel y Frank-Peter Zimmermann. En la presente temporada tiene programadas fechas co Leonidas Kavakos, Yuja Wang y Katia y Marielle Labèque

En los últimos años, Gimeno y la agrupación luxemburguesa han realizado varias grabaciones junto al sello Pentatone, que fue lanzado en 2017. Desde que comenzase su colaboración, han grabado la Sinfonía núm. 1, de Shostakóvich; Sinfonía núm. 1, de Bruckner; la integral de música de ballet de Dafnis y Cloe, de Ravel; y la Sinfonía núm. 4, de Mahler.

Además de la formación que lidera, es un músico muy solicitado como director invitado en orquestas de todo el mundo. La Orquesta de Cleveland, la Sinfónica de la Radio Finlandesa, Sinfónica de la Radio Sueca o la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos son algunos de sus podios habituales. Este año añadirá a la lista los de la Filarmónica de Los Ángeles, Houston Symphony, St. Louis Symphony Orchestra, Seattle Symphony, London Philharmonic Orchestra y Orchestre de la Suisse Romande.