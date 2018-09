Miguel Ángel Muñoz juega al despiste en ‘Presunto culpable’

¿Qué ha pasado con Anne? ¿Ha muerto, ha desaparecido a la fuerza, por voluntad propia? ¿Es Jon inocente o culpable? Miguel Ángel Muñoz interpreta en Presunto culpable a Jon, un exitoso investigador que vive en París y que vuelve, seis años después de su marcha, a su pueblo natal tras la muerte de su padre. Así despierta un fantasma del pasado que todavía le persigue: la misteriosa desaparición de su novia Anne (Alejandra Onieva), suceso del que le culpa buena parte del pueblo.

Ese es el punto de partida de la serie que hoy martes estrena Antena 3 (22.40). Con él, Miguel Ángel Muñoz afronta un papel protagonista en televisión, algo que hace "con muchas ganas y mucho respeto también". "A través de su mirada se van descubriendo muchas cosas, entramos en otros personajes a través de él y vamos descubriendo las diferentes subjetividades de cada uno", cuenta el actor en una entrevista con varios medios durante la presentación de la serie en el FesTVal de Vitoria.

A lo largo de los 13 capítulos en que se desarrolla este thriller se irá desvelando qué ocurrió realmente con Anne recurriendo también a flashbacks que muestran los recuerdos de sus allegados. Aunque el resto de actores grabaron sin conocer qué había ocurrido con la chica, el protagonista lo supo antes que el resto. "Como actor siempre tengo que defender el personaje, no la inocencia o la culpa, no cuestionarlo ni juzgarle, sino todo lo contrario, encontrar los motivos por los que actuó como actuó y lo que sentía en ese momento. Al principio no nos dijeron a ninguno quién era el culpable, si es que lo hay. Pero yo soy muy curioso y me iba a enterar pronto. Y sí, me enteré muy pronto. Pero a todos les tuve engañados haciendo como que no lo sabía", desvela ahora Muñoz. "Como actor era importante saberlo porque, más allá de que lo fuese o no, había tomado la decisión de ir a muerte con Jon y justificar lo injustificable si hacía falta. Lo afronté sabiendo lo que es pero sin que eso me hiciese tomar partido", asegura.

Ambientada y rodada en buena parte en el País Vasco, Presunto culpable también es la historia de dos familias enfrentadas, los Aristegui, la familia de él, y los Otxoa, la de ella. "La serie no va de política, no va del conflicto vasco, pero son dos familias de aquí, mi hermana es la alcaldesa del pueblo, así que hay ciertas pinceladas, habla también de una realidad que sucede aquí", puntualiza el actor.

Aunque se ha hablado de la posibilidad de que la serie, escrita por Javier Holgado, Carlos Vila y Susana López Rubio, cuente con una segunda temporada, la historia que se narra quedará cerrada al final de estos 13 episodios.