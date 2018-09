TVE sacará del cajón la segunda temporada de ‘La República’ siete años después

La serie 14 de abril. La República se estrenó en enero de 2011 en La 1. Logró una media de un 17% de cuota de pantalla y más de 3,5 millones de espectadores. Una segunda tanda de 17 capítulos iba a verse, en principio, en 2012. Sin embargo, esos capítulos ya montados y preparados para emisión, llevan en el cajón de TVE desde entonces. Hasta ahora. Fernando López Puig, director de Ficción de TVE, ha anunciado que tanto esa segunda temporada de 14 de abril. La República como otras tres producciones que llevaban preparadas desde 2011 y que todavía no habían sido programadas, verán la luz en la presente temporada, aunque en la cadena todavía están barajando fechas para su emisión.

El anuncio se ha hecho a preguntas de la prensa durante la presentación de la nueva ficción de La 1, El Continental, dentro del marco del FesTVal de Televisión de Vitoria, evento que este año celebra su décimo aniversario consolidado como una de las citas televisivas clave del panorama nacional. La misma pregunta sobre la emisión de La República se repetía cada año en el FesTVal y siempre había recibido respuesta negativa hasta ahora.

En otras ocasiones se alegaba que su no emisión se debía a un motivo presupuestario. Sin embargo, su creadora, Virginia Yagüe, había hablado de “motivos ideológicos” como causantes de que su serie no viera la luz. Uno de sus protagonistas, Félix Gómez, había calificado como “censura” esta situación. “Una pena que quede guardada en un cajón por la tozuda incomprensión de algunos”. Incluso Podemos llegó a registrar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir a TVE dar prioridad para programar estas producciones.

Junto a La República, verán la luz otras producciones “que están guardadas y queremos que se emitan”, como ha dicho López Puig. Se trata de Volveremos, La Conspiración y Tres días de abril. La Conspiración, dirigida por Pedro Olea y escrita por Elías Querejeta, está ambientada en el golpe de estado de 1936 y el papel que jugó en él el general Mola, con Manuel Morón como protagonista y actores como Jorge Sanz, Silvia Marsó, Juanjo Ballesta o el fallecido Alex Angulo. Fue emitida por ETB en 2012, pero no llegó a estrenarse en TVE.

La miniserie Volveremos es un drama ambientado en la Guerra Civil dirigido por Felip Solé que se estrenó en TV3 en 2012 y llegó a ganar el premio Gaudí a la mejor película para televisión, pero que tampoco se había visto en la cadena pública estatal. Por su parte, Tres días de abril cuenta los hechos que suceden durante los tres días que separaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y la salida del rey Alfonso XIII de España. En este caso, no se ha estrenado en ninguna cadena.