La 2 de TVE necesitaba ser agitada y recuperar a una audiencia que hace tiempo se olvidó de que la televisión pública tenía una segunda cadena. En concreto, en el prime time. Tener Historia de nuestro cine con películas españolas a diario estaba muy bien, por supuesto, pero mejor puede estar la propuesta para la nueva temporada. O al menos ese es el ánimo que hay que tener.

Cuando anunciamos en EL PAÍS que Historia de nuestro cine pasaría a ser un programa semanal, en las redes sociales surgieron en seguida muchas reacciones de indignación. En caliente, sentaba mal. Mucho. El cine español va a seguir en La 2. Y seguro que el mejor. Y con la tertulia. Menos películas, sí, pero hay otras cosas. Habrá más cine europeo, indie y algún clásico. Tres tipos de cine que no se ven en las generalistas desde hace demasiado tiempo. Y los clásicos y las buenas películas de antes de los noventa, casi ni siquiera en las nuevas plataformas.

Estupenda noticia también la vuelta a partir de octubre de la música en directo en horario de máxima audiencia los domingos con el programa La hora musa, presentado por la compositora y cantante Maika Makovski. Siguiendo los pasos, no los hay mejores, de Later... with Jools Holland (de BBC), el programa ocupará ese hueco que en otros tiempos tuvieron apuestas como Aplauso, Tocata o Rockopop. Un espacio que irá mucho más allá del corta y pega de archivo de Cachitos de hierro y cromo, que también está muy bien y es muy efectivo, pero insuficiente.

Y otro cambio que no pasa desapercibido: La 2 Noticias, informativo que había sido relegado a casi la medianoche, se verá a las 20.30. Una hora perfecta, europea, decente. Una gran alternativa incluso al interminable Telediario de La 1 de la propia casa.

La 2 hay que recuperarla así como La 1 debe de seguir mejorando. En ambos casos, empezando por pensar más en el espectador, en la cultura, la buena información y la calidad antes que centrarse tanto en cuotas de pantalla con horarios absurdos y estirados que poco tienen que ver con una televisión pública.