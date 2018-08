‘Star Trek’ vuela más allá de los tiempos del ‘meme’

Para la generación de las redes sociales, el Capitán Jean-Luc Picard de Star Trek es solo un meme. Un hombre calvo con un mono espacial se compadece colocando su mano sobre la cara. La imagen, que muestra la irritación del usuario ante cualquier tontería, se repite a lo largo de internet. Pese a que no aparece en pantalla desde 2002, la web lo ha erigido en icono para un nuevo público. Esa solo es una de las capturas recurrentes compartidas incluso sin conocer al personaje al que interpretó Patrick Stewart en 176 episodios y cuatro películas de Star Trek: La nueva generación. Ahora que la franquicia alcanza lugares donde nadie ha podido llegar, era momento de recuperarlo oficialmente.

"Estaba determinado a dejarlo en el pasado. Pero luego recuerdo el mensaje de un policía: 'Hay días que la crueldad que veo en el trabajo, me hace dudar del futuro de nuestra sociedad. Si me siento así, pongo un capítulo de La nueva generación y entiendo que hay futuro'. Otros me paran por la calle y dicen que el ejemplo de Picard los condujo a la ciencia, la exploración y el liderazgo. Por eso, está de vuelta". Con esas palabras, y visiblemente emocionado, anunciaba Stewart el 4 de agosto en una convención trekkie de Las Vegas que regresaba a la franquicia para protagonizar una serie en la plataforma online CBS All Access. La sala estalló. No pudo hablar mucho más: "Quizás ya no sea un capitán, quizás no sea a quien conocéis tan bien. Han pasado 20 años y ha cambiado. Estará tocado por las experiencias. No tenemos guiones, pero llevamos seis meses hablando", avisaba. Unas palabras que recordaron al regreso de Mark Hamill como Luke Skywalker a la saga Star Wars.

El viejo Picard, con 78 años, no será el único capitán que recupere la franquicia. La segunda temporada de la moderna Star Trek: Discovery, protagonizada por la hermana negra de Spock, llegará en 2019 para reintroducir la nave Enterprise de un siglo anterior, todavía comandada por Christopher Pike, el capitán original del primer episodios descartado en 1965. El actor Anson Mount aparecerá junto a un joven Spock (el más icónico de los papeles recae en el desconocido Ethan Peck, nieto de Gregory Peck) y Número Uno, que interpreta Rebecca Romijn (X-men), dispuesta a tomar un papel prominente en una franquicia más inclusiva que nunca. Hoy el puente de mando incluye un matrimonio homosexual y una capitana asiática, expandiendo la diversidad que caracteriza el optimismo, curiosidad y exploración de la saga. Incluso si el sello ha evolucionado hacia la acción y tramas más serializadas y pesimistas que chocan con lo que piden los puristas.

Tráiler de la segunda temporada de 'Star Trek: Discovery'. Netflix

Desde el principio, Star Trek utilizó alegorías para reflexionar sobre los problemas que acuciaban a la humanidad contemporánea. Resultaba que 400 años en el futuro, los valores por los que luchar seguían siendo iguales. Este renacer de la franquicia está empujado por la idea de que su mensaje es más potente que nunca (es fácil encontrar similitudes entre la villanía remodelada de los Klingon y Trump), pero también por la economía. "“Quiero emitir algo de Star Trek a todas horas”, exclamaba a comienzos de mes en una entrevista el presidente de CBS TV Studios, David Stapf. La expansión no se entiende sin los lucrativos derechos internacionales vendidos a Netflix ni sin el cuantioso acuerdo de exclusividad de Alex Kurtzman (que lanzó la versión cinematográfica moderna junto a J.J. Abrams) para que controle durante un lustro el imperio.

La cadena estudia proyectos como una serie animada, un drama adolescente sobre la academia estelar con los creadores de Runaways y Gossip Girl y una miniserie alrededor de La ira de Khan, el filme más famoso. En otoño lanza también Short Treks, cuatro cortometrajes protagonizados por personajes individuales de Discovery. Entre los escritores: el ganador del Pulitzer Michael Chabon, responsable también de la serie sobre Picard. Su fichaje explica bien este resurgimiento. El prestigioso novelista es uno de esos niños que a finales de los ochenta veía con esperanza a su mentor galáctico. Otros creadores de su quinta como Seth MacFarlane (Padre de familia, The Orville) y Quentin Tarantino (que prepara una película de la saga) se esfuerzan 52 años después por mantener vivo el mensaje del creador de la franquicia, Gene Roddenberry. El espacio sigue siendo la última frontera. Mucho más que un meme.