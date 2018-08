Cher lleva a su terreno los grandes éxitos de ABBA

Cher probó con dos temas, Fernando y Souper Trouper, en la secuela cinematográfica de Mamma Mía! que se estrenó en julio, Mamma Mia! Una y otra vez, e inmediatamente decidió grabar un disco de versiones de ABBA, que sale a la venta el 28 de septiembre con el nombre de Dancing Queen. “Después de hacer Fernando pensé que sería divertido grabar canciones de ABBA”, declaró en Today Show, un programa del canal estadounidense NBC, a mediados del mes pasado. Hoy se ha dado a conocer la portada, el repertorio y el primer sencillo, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight).

ampliar foto Portada del álbum. Warner

El tema, producido por Mark Taylor, responsable de Believe, lleva a la banda sueca al terreno que la diva americana cosecha desde hace dos décadas: vocoder y sobreproducción electrónica. “No es lo que crees cuando piensas en ABBA, lo he hecho de otra manera”, argumentaba en la misma entrevista. El disco incluirá también Dancing Queen, The Name of the Game, SOS, Waterloo, Mamma Mía, Chiquitita, Fernando y The Winner Takes it All, los grandes éxitos de la formación nórdica que también aparecen en Mamma Mia! En su portada, la cantante aparece caracterizada de morena y de rubia, de frente y de perfil, respectivamente, un guiño a la formación que solían encarnar en vídeos y actuaciones Frida Lyngstad y Agnetha Fältskog, las intérpretes del cuarteto.

Cerrando la colección estará One of Us una de los sencillos menos populares de la banda, en comparación con los grandes hits, pero tema preferido de Cher, como declaró en varias ocasiones durante la promoción de la película. Este tema, publicado en 1981, fue su último éxito mundial antes de que el grupo de desintegrara.

Cher no es la primera en sentirse atraída por las composiciones de la banda. Madonna ya sampleó Gimme! Gimme! Gimme!, de 1979, en su sencillo de 2005 Hung Up. Incluso Metallica se ha atrevido con Dancing Queen en directo y Portishead grabó una versión de SOS. Tampoco es la pionera en actualizar el sonido pop de los suecos. A principios de la pasada década, Universal Music lanzó a A* Teens, que versionaba clásicos de ABBA aprovechando el tirón dance que, precisamente, Cher había impulsado con Believe. En sus adaptaciones también había vocoder, pero no la personalidad de la diva con más de 50 años de carrera.