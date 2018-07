Hoy empieza el congreso del Partido Popular sin que los candidatos a dirigirlo hayan contrastado sus ideas en un debate. “Perjudicaría al PP”, ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría sin revelar a quien beneficiaría: si a Ciudadanos, a los ciudadanos o al ciudadano Pedro Sánchez, por usar la fórmula con la que Alberto Garzón suele referirse a Felipe VI. Que uno de los usos más llamativos de la televisión –o del televisor- por parte de un gobernante haya sido el plasma de Mariano Rajoy es toda una teoría sobre la rendición de cuentas. Como en un mitin con conexión al Telediario no se está en ningún sitio.

Este año se cumple un cuarto de siglo de un cara a cara ya convertido en hito: el que en mayo de 1993 enfrentó a Felipe González, entonces presidente del Gobierno, con José María Aznar. Se celebró en dos asaltos, separados por una semana, en Antena 3 y Tele 5. Que el primero fuera seguido por 9.662.000 espectadores y el segundo, por 10.524.000 demuestra que a veces el interés del público coincide con el interés público. El primer 'round' lo ganó Aznar; el segundo, González (Alfonso Guerra atribuye a sus consejos la remontada; el fracaso de la ida se lo endosa a José María Maravall).

La fundación del expresidente socialista acaba de colgar en Internet parte de sus archivos. Ahí están las notas que tomó para preparar la revancha, incluido un dibujo con la posición de las cámaras. Repasando el vídeo de Antena 3 reconoce que su rival hizo una buena introducción y que él, desdeñoso, falló al no mirarle a la cara. Luego apunta telegráficamente: “azul más intenso en el vestuario”, “corbata más viva, maquillaje solo en las ojeras”, “movimientos de lado / no delante o detrás”, “no escribir todo el rato”, “sonreír con los ojos”, “distraerlo”, “mensajes sencillos”, “elegir siete ejemplos”, “no abusar de las cifras”… Felipe González ganó las elecciones. Tres años más tarde, Aznar no quiso debatir con él. Y lo sustituyó en la Moncloa.