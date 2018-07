Una década de Low Festival en 10 momentos clave

Low Cost 2012: un salto de calidad

Suede y Kasabian hicieron al festival dar un salto de calidad considerable, que se reflejó en la asistencia de 60.000 personas. Este año se subieron a sus escenarios y durante tres días bandas de relevancia internacional como The Sounds, Is Tropical o The Whip. A pesar de animar la parrilla con nombres extranjeros no se olvidó del indie patrio, que contó con La Casa Azul o Fuel Fandango.